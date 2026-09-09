Chủ tịch FIFA bị khiếu nại về cách điều hành lịch thi đấu bóng đá nữ

TPO - European Leagues mở rộng đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc FIFA ưu tiên lợi ích thương mại của mình khi điều hành lịch thi đấu quốc tế, gây tổn hại cho bóng đá nữ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt tranh cãi mới liên quan đến bóng đá nữ. Ảnh: AP.

Theo AP, động thái của European Leagues tiếp nối đơn khiếu nại năm 2024, phản đối quy trình ra quyết định của FIFA dẫn đến việc mở rộng thể thức và tăng số trận tại World Cup nam và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, đơn khiếu nại ban đầu dường như chưa đạt tiến triển.

Trong đơn khiếu nại mới, European Leagues cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sử dụng quyền quản lý để ưu tiên các giải đấu và lợi ích thương mại của chính mình, gây tổn hại cho bóng đá nữ cũng như các giải vô địch quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, tổ chức đại diện cho nhiều giải bóng đá lớn tại châu Âu không nêu cụ thể những quyết định nào của FIFA về bóng đá nữ đang bị phản đối.

“Hành vi của FIFA đe dọa sự phát triển và tính bền vững về tài chính của các giải bóng đá nữ chuyên nghiệp, đồng thời gây rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của các nữ cầu thủ”, European Leagues tuyên bố.

Để minh họa cho cáo buộc xung đột lợi ích, tổ chức này viện dẫn kế hoạch của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhằm bán cổ phần trong các giải đấu của FIFA, bao gồm World Cup. Sáng kiến mang tên FIFA Forward Enterprise sau đó đã bị hủy bỏ.

Theo European Leagues, tranh cãi quanh kế hoạch này cho thấy xung đột mang tính cơ cấu giữa vai trò quản lý bóng đá và lợi ích thương mại của FIFA. Tổ chức cáo buộc động cơ lợi nhuận làm sai lệch các quyết định quản lý của cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

European Leagues hiện có 8 giải bóng đá nữ là thành viên chính thức, trong đó có các giải của Anh và Tây Ban Nha. Các giải nữ Pháp, Đức và Italy là thành viên liên kết. Tổ chức còn đại diện cho 35 giải bóng đá nam, bao gồm gần như toàn bộ các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đơn khiếu nại ban đầu năm 2024 được European Leagues nộp cùng công đoàn cầu thủ FIFPRO Europe. Tuy nhiên, phía công đoàn sau đó rút khỏi các hoạt động pháp lý chống FIFA.

Theo AP, FIFPRO cho biết việc rút khỏi đơn khiếu nại gửi tới Brussels là một phần trong thỏa thuận hợp tác ký với FIFA hồi tháng 6, trong đó có nội dung đề nghị đàm phán về lịch thi đấu.