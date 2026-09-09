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HLV Enrique: PSG phải rời 'vùng an toàn' nếu muốn lập hat-trick vô địch Champions League

Trọng Đạt

TPO - HLV Luis Enrique cho rằng PSG phải bước ra khỏi “vùng an toàn” và liên tục làm mới mình nếu muốn vô địch Champions League mùa thứ ba liên tiếp.

PSG bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League bằng cuộc tiếp đón Slovan Bratislava tại sân Parc des Princes rạng sáng mai. Đội bóng thành Paris hướng tới việc gia nhập nhóm CLB từng vô địch đấu trường số một châu Âu ít nhất ba mùa liên tiếp, gồm Real Madrid (1956-1960, 2016-2018), Ajax (1971-1973) và Bayern Munich (1974-1976).

“Tất cả đều hào hứng và có động lực khi đối đầu với chúng tôi”, HLV Luis Enrique nói trước trận đấu. “Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng tôi sẵn sàng chứng minh rằng chúng tôi phải làm mới bản thân mỗi ngày”.

PSG chưa đạt phong độ tốt nhất khi chỉ giành hai điểm sau ba trận tại Ligue 1 và đã thủng lưới sáu bàn. Tuy nhiên, khởi đầu chệch choạc ấy chưa khiến HLV Luis Enrique lo lắng.

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Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng mùa trước, PSG cũng cần thời gian tìm lại nhịp thi đấu trước khi vô địch cả Ligue 1 lẫn Champions League. Trong hai mùa gần nhất, đội bóng thành Paris đều phải vượt qua vòng play-off Champions League để giành vé vào vòng 1/8.

“Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đây là khởi đầu thảm họa”, ông nói. “Nhưng với tư cách HLV, bạn biết cách đánh giá những gì diễn ra trên sân. Có những điều cần cải thiện, nhưng tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có nhiều điểm hơn”.

Về hàng thủ thiếu chắc chắn, HLV Luis Enrique tin rằng việc điều chỉnh những chi tiết nhỏ sẽ mang lại hiệu quả, với điều kiện các cầu thủ duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.

“Không phải lúc nào chúng tôi cũng may mắn khi đối phương dứt điểm. Chúng tôi đã nhận một số bàn thua từ những pha ghi bàn rất đẹp. Tôi không lo lắng”, ông nói. “Đến cuối mùa, chúng ta sẽ biết mình xứng đáng với điều gì. Tôi bình tĩnh, nhưng chúng tôi cần cải thiện”.

PSG luôn chịu áp lực

Đội trưởng Marquinhos thừa nhận PSG mắc “một vài sai lầm không tương xứng với đẳng cấp của chúng tôi”.

“Với một hậu vệ, việc để thủng lưới luôn đau đớn”, anh nói. “Chúng tôi đã nhận khá nhiều bàn thua ở đầu mùa này. Chúng tôi đã xem lại băng hình và đang nỗ lực để ngày càng tiến bộ. Chúng tôi cần trung thực, thẳng thắn với bản thân để xem có thể làm tốt hơn ở đâu. HLV luôn thẳng thắn với chúng tôi, và chúng tôi biết mình cần cải thiện điều gì”.

Mục tiêu của PSG mùa này là kết thúc giai đoạn phân hạng Champions League trong nhóm tám đội dẫn đầu, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique gặp lá thăm khó, với những đối thủ như Manchester City, Barcelona và Aston Villa.

“Áp lực với đội bóng là có”, HLV Luis Enrique nói thêm. “Tôi muốn chúng tôi nằm trong nhóm tám đội dẫn đầu để tránh vòng play-off. Nhưng với lá thăm rất khó này, việc mất điểm sẽ xảy ra. Mọi chuyện sẽ giống hai năm qua: giành vé đi tiếp sẽ rất khó khăn”.

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Trong hành trình hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp, PSG đặt niềm tin vào sự ổn định của đội hình. Họ là CLB châu Âu thu nhiều tiền nhất từ bán cầu thủ trong mùa hè này, với hơn 400 triệu euro (464 triệu USD), nhưng những người ra đi đều được Luis Enrique sử dụng trong vai trò dự bị.

Tên tuổi lớn duy nhất chia tay PSG là tiền đạo tuyển Pháp Bradley Barcola, trong thương vụ có giá trị cao nhất kỳ chuyển nhượng hè.

Ở chiều ngược lại, PSG bổ sung Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Mika Godts, Lucas Digne và Alessandro Longoni. Các tân binh chưa hòa nhập hoàn toàn, và HLV Luis Enrique cho biết ông đang dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm cầu thủ này.

“Chúng tôi phải đánh giá và hỗ trợ từng cầu thủ theo cách riêng”, ông nói. “Chúng tôi cố gắng cung cấp những thông tin chính xác để họ có thể thích nghi nhanh nhất có thể”.

Trọng Đạt
#PSG #Champions League #Luis Enrique #bóng đá #đội bóng Paris #vô địch #bóng đá châu Âu

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