Nhận định PSG vs Slovan Bratislava, 02h00 ngày 10/9: Nhà vua xuất trận

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Slovan Bratislava, vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 10/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau bốn trận liên tiếp không thắng ở các đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch PSG cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin.

Nhận định trước trận đấu

PSG bước vào hành trình chinh phục chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp với phong độ đáng lo ngại. Cuộc tiếp đón Slovan Bratislava tại Parc des Princes là cơ hội để thầy trò HLV Luis Enrique tìm lại cảm giác chiến thắng, sau chuỗi trận gây thất vọng ở đấu trường quốc nội.

Mùa trước, PSG cũng khởi đầu chậm chạp khi chỉ đứng thứ 11 ở giai đoạn phân hạng Champions League. Tuy nhiên, bước vào vòng đấu loại trực tiếp, đại diện nước Pháp thể hiện sức mạnh bằng việc vượt qua Monaco, lần lượt đánh bại thuyết phục Chelsea và Liverpool, rồi hạ Bayern Munich với cách biệt sít sao trong trận bán kết kịch tính.

Ở chung kết tại Budapest, PSG hòa Arsenal 1-1 trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Kết quả giúp đội bóng thành Paris trở thành CLB thứ hai bảo vệ thành công ngôi vương trong kỷ nguyên Champions League, sau Real Madrid với ba lần đăng quang liên tiếp giai đoạn 2016-2018.

Việc HLV Enrique vừa gia hạn hợp đồng cho thấy quyết tâm duy trì vị thế của PSG. Tuy nhiên, màn khởi động cho mùa giải mới của nhà đương kim vô địch châu Âu lại không suôn sẻ.

Sau chiến thắng trước Aston Villa để bảo vệ Siêu cúp châu Âu, PSG trải qua chuỗi bốn trận không thắng ở các đấu trường quốc nội, tính cả thất bại trước Lens tại Siêu cúp Pháp. Họ hiện chỉ đứng thứ 13 ở Ligue 1.

Ở trận gần nhất, PSG tiếp tục gây thất vọng khi để Monaco ngược dòng thắng 2-1 ngay tại Parc des Princes cuối tuần qua. Kết quả này khiến thầy trò HLV Enrique cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Dù vậy, khoảng cách về đẳng cấp và kinh nghiệm giữa PSG với Slovan Bratislava vẫn rất lớn. Đội chủ nhà góp mặt ở mọi mùa Champions League kể từ mùa 2012/13 và đều vượt qua giai đoạn đầu để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, với đại diện Slovakia, giành vé dự giai đoạn phân hạng đã là thành công đáng kể.

Lần đầu tham dự ở mùa 2024/25, Slovan thua cả tám trận và đứng áp chót trong số 36 đội. Trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, họ hướng tới kết quả tích cực hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Yaya Toure, người từng vô địch giải đấu trong màu áo Barcelona và chuẩn bị trở thành HLV người châu Phi đầu tiên tại Champions League.

Để có mặt ở giai đoạn phân hạng năm nay, Slovan phải trải qua hành trình vòng loại nhiều thử thách. Đây cũng là mùa thứ tám liên tiếp đội bóng Slovakia tìm kiếm tấm vé vào vòng đấu chính.

Sau khi vượt qua Iberia Tbilisi và nhà vô địch bóng đá Thụy Điển Mjallby, Slovan chạm trán Celje ở vòng play-off. Hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi, thầy trò HLV Toure phải cần đến hiệp phụ trong trận lượt về mới định đoạt được cuộc đấu. Bàn thắng của Cristian Martinez giúp họ giành vé đi tiếp, tránh phải bước vào loạt luân lưu.

Tuy nhiên, cũng như PSG, Slovan chưa có sự chuẩn bị tốt về phong độ. Nhà đương kim vô địch Slovakia vừa nhận hai thất bại liên tiếp và hiện đứng thứ tư tại giải quốc nội. Chuỗi kết quả này càng làm tăng nỗi lo trước chuyến làm khách tại Paris.

Trong lần duy nhất trước đây đến Parc des Princes, ở Europa League mùa 2011/12, Slovan thua 0-1. Lần trở lại này, thử thách còn lớn hơn khi đối thủ là nhà đương kim vô địch châu Âu đang khát khao tìm lại chiến thắng.

Thông tin lực lượng

PSG làm mới hàng công trong mùa hè, chia tay một số cầu thủ với mức phí lớn và đưa về Mika Godts, Maghnes Akliouche cùng Ferran Torres, người hùng của Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup.

Các tân binh phải cạnh tranh vị trí với Desire Doue, Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao người Georgia là điểm tựa quan trọng trên hàng công PSG, sau khi trực tiếp góp dấu giày vào 16 bàn thắng qua 16 trận Champions League mùa trước, lập kỷ lục của CLB trong một mùa giải.

Ở hàng phòng ngự, Nuno Mendes có thể trở lại sau án treo giò. Trong trận gặp Monaco, Warren Zaire-Emery phải đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, trong bối cảnh Lucas Digne chưa có màn tái xuất suôn sẻ ở đội bóng thành Paris.

Bên phía Slovan Bratislava, niềm hy vọng trên hàng công đặt vào Tigran Barseghyan. Cầu thủ chạy cánh người Armenia dẫn đầu đội bóng về số lần trực tiếp tham gia bàn thắng, số kiến tạo và số cơ hội tạo ra tại giai đoạn phân hạng Champions League mùa 2024/25.

Barseghyan được kỳ vọng sẽ cung cấp bóng cho tiền đạo giàu kinh nghiệm Andraz Sporar. Tân binh Roman Cerepkai là phương án khác ở vị trí trung phong, nhưng tuyển thủ Slovakia nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.