Nhận định Napoli vs Arsenal, 02h00 ngày 10/9: Hiểm họa sân khách

TPO - Nhận định bóng đá Napoli vs Arsenal, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Pháo thủ thành London bước vào chiến dịch chinh phục đỉnh cao châu Âu với phong độ thăng hoa, trong khi chủ nhà Napoli đang chìm trong khủng hoảng và đối diện nguy cơ nhận trận thua thứ ba liên tiếp.

Nhận định trước trận Napoli vs Arsenal

Hành trình chinh phục chức vô địch Champions League 2026/27 của Arsenal chính thức bắt đầu bằng chuyến làm khách đầy giông bão đến miền Nam nước Ý. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp dưới triều đại Mikel Arteta, với thành tích toàn thắng 100% kể từ đầu mùa giải 2026/27.

Niềm kiêu hãnh của Pháo thủ càng được củng cố sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đại kình địch Chelsea hồi cuối tuần qua.

Trước khi Champions League 2026/27 khởi tranh, Arsenal được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ chiến thắng 20%. Ba mùa giải gần nhất chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Arsenal tại cúp châu Âu: vào tứ kết (2023/24), tiến tới bán kết (2024/25) và gục ngã đầy cay đắng ở trận chung kết (2025/26).

Đêm Budapest buồn bã khép lại bằng cú đá luân lưu hỏng ăn của Gabriel Magalhaes, khiến cúp vô địch tiếp tục nằm trong tay Paris Saint-Germain. Dẫu vậy, Pháo thủ vẫn lập kỷ lục chuỗi 15 trận bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức, giữ sạch lưới tới 9 trận và chỉ nhận vỏn vẹn 7 bàn thua ở đấu trường này từ mùa trước. Thầy trò Arteta hành quân đến "chảo lửa" Stadio Diego Armando Maradona với mục tiêu đầu tiên là bảo vệ chuỗi bất bại.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Massimiliano Allegri đối diện với vô vàn áp lực tại Napoli. Triết lý thực dụng của chiến lược gia lão làng này chưa thể phát huy tác dụng. Sau chiến thắng 2-0 trước Genoa ngày khai màn Serie A, đội chủ sân Maradona lập tức phơi áo 1-2 trước Como của HLV Cesc Fabregas.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là màn sụp đổ khó tin trên sân San Siro trước Inter Milan cuối tuần qua. Dù dẫn trước 2-0 ngay đầu hiệp hai nhờ các pha lập công của Matteo Politano và Rasmus Hojlund, Napoli vẫn để đối phương lội ngược dòng thắng 3-2 vào phút bù giờ. Thất bại trước Inter ở phút cuối đang giáng đòn nặng vào tâm lý cầu thủ Napoli.

Phong độ, lịch sử đối đầu Napoli vs Arsenal

Sân chơi châu Âu mang đến quá nhiều ký ức buồn cho đội bóng miền Nam nước Ý thời gian gần đây. Napoli chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại Champions League, đồng thời đang hứng chịu chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước các đại diện đến từ xứ sở sương mù.

Ngược lại, Arsenal đang thể hiện bộ mặt cực kỳ lỳ lợm ở những trận mở màn vòng bảng cúp châu Âu khi bất bại ở 9 lần ra quân gần nhất (thắng 7, hòa 2). Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ thầy trò Mikel Arteta.

Ở mùa giải 2018/19, Arsenal đã đánh bại Napoli trong cả hai lượt trận vòng tứ kết Europa League. Xa hơn, tại vòng bảng Champions League 2013/14, mỗi đội giành một chiến thắng trên sân nhà. Trong thất bại 0-2 của Arsenal trên đất Italia năm đó, chính HLV Arteta là người phải nhận thẻ đỏ khi còn là cầu thủ dưới trướng Arsene Wenger.

Thông tin lực lượng Napoli vs Arsenal

Arsenal bảo toàn lực lượng nguyên vẹn sau trận thắng Chelsea, nhưng sẽ không có sự phục vụ của Cristhian Mosquera do vấn đề cơ bắp gặp phải từ trận đấu với Aston Villa. Trung vệ William Saliba vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng phức tạp và vắng mặt thêm vài tuần.

Tin vui đến từ hàng tiền vệ Arsenal khi Bruno Guimaraes đã vượt qua cơn đau nhẹ, trong khi Jurrien Timber nhiều khả năng chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. HLV Arteta hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Martin Zubimendi đá chính nhằm xoay tua khu trung tuyến.

Tổn thất lớn nhất của Napoli nằm ở vị trí của Scott McTominay. Tiền vệ chủ lực này phải nghỉ thi đấu một tháng để phẫu thuật trị liệu chứng rối loạn nhịp tim nhẹ. HLV Allegri cũng gạch tên hàng loạt trụ cột bao gồm cặp trung vệ Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, tiền đạo Giovane và tiền vệ Andre-Frank Zambo Anguissa.

Ngôi sao tấn công David Neres vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Điểm sáng hiếm hoi là lão tướng 35 tuổi Kevin De Bruyne đang vô cùng khao khát được đá chính thay thế Antonio Vergara sau màn trình diễn ấn tượng (1 bàn, 1 kiến tạo) từ băng ghế dự bị trước Genoa.

Đội hình dự kiến Napoli vs Arsenal.