Chuyên gia Hàn Quốc: HLV Park Hang-seo bị LĐBĐ Hàn Quốc biến thành 'tốt thí'

TPO - Giáo sư Đại học Myongji kiêm cựu bình luận viên bóng đá Shin Mun-seon vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt hệ thống quản lý của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông cho rằng các quan chức KFA đã đẩy HLV Park Hang-seo vào tình thế chẳng khác nào “tốt thí” sau chiến dịch thất bại vừa qua của đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2026.

Giáo sư Shin Mun-seon (ảnh nhỏ) và HLV Park Hang-seo

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được KFA bổ nhiệm làm trưởng đoàn hỗ trợ. Kết thúc VCK, tuyển Hàn Quốc không thể giành vé vượt qua vòng bảng, thổi bùng lên sự phẫn nộ từ NHM. Toàn đội sau đó trở về nước với áp lực khổng lồ mà chính thầy Park đã phải lên tiếng xin lỗi.

Trong buổi trò chuyện với tờ Nate, Giáo sư Shin đã thẳng thắn bình luận về nước cờ bổ nhiệm thầy Park của KFA: "Park Hang-seo dường như là mục tiêu dễ dàng nhất. Ông ấy có phẩm chất tốt và hình ảnh tích cực trước công chúng. Nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ bắt HLV Park, người vốn đã xây dựng được hình ảnh tốt, phải xin lỗi. Chẳng phải họ đã lợi dụng ông ấy theo cách đó sao?".

Ông Shin cũng kịch liệt phê phán cơ chế rào cản của KFA. Ông tin rằng HLV Park Hang-seo về quyền hạn là người đứng đầu đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Nhưng ông lại bị cản trở.

Theo Giáo sư Shin, việc liên đoàn thiếu trách nhiệm trong xử lý các xung đột ngoài sân cỏ, tiêu biểu là vụ ồn ào giữa cầu thủ và phóng viên tại sân tập, đã khiến các cầu thủ phải tìm đến ông Park để kiếm điểm tựa. Họ không thể tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện.

Son Heung-min và các đồng đội từng đối mặt với áp lực lớn sau kỳ World Cup thất bại

Những lời chỉ trích tiếp tục nhắm vào cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Chung Mong-kyu. Giáo sư Shin chỉ ra rằng ông Chung “đã không thực hiện lời hứa trước đây về việc đóng góp 5 tỷ won cho nền bóng đá”, và cho rằng ông không thể hiện thái độ có trách nhiệm ngay cả trong lời xin lỗi sau World Cup.

Ông Shin chỉ trích: "Ông Chung thậm chí còn cố gắng chuyển bức thư xin lỗi kèm theo lời hứa tự kiểm điểm nghiêm khắc cho người khác chứ không tự mình nhận trách nhiệm”.

Giáo sư Shin cũng kêu gọi cải tổ toàn diện nhân sự của Liên đoàn Bóng đá. Ông chỉ ra rằng ngay cả các tổ chức bóng đá nghiệp dư vẫn biết phân chia vai trò giữa các thành viên khi đi thi đấu xa nhà, thế nhưng KFA vốn là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ đội tuyển quốc gia, lại không phân chia đúng cách ngay cả những nhiệm vụ cơ bản nhất.

“Chẳng phải sẽ đúng hơn nếu tất cả những người cùng chung hoàn cảnh với đội ngũ điều hành của Chủ tịch Chung Mong-kyu đều từ chức sao?", ông Shin nhắn nhủ. "Tôi hy vọng đại cử tri đoàn sẽ xem xét kỹ lưỡng các chính sách và tính liêm chính của các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định”.