LIV Golf nộp đơn phá sản, tương lai các ngôi sao bỏ ngỏ

TPO - Sau khi chi hơn 5 tỷ USD để xây dựng hệ thống giải đấu cạnh tranh với PGA Tour, LIV Golf nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ. Kế hoạch trở lại vào năm 2027 đặt các tay golf vào vị trí cổ đông đa số, nhưng tương lai của những ngôi sao hàng đầu vẫn chưa rõ ràng.

LIV Golf ngày 8/9 nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại New Jersey, trong nỗ lực tái cấu trúc sau khi mất nguồn tài trợ từ Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

Theo hồ sơ, hệ thống giải đấu này kê khai tổng tài sản ước tính từ 100 triệu đến 500 triệu USD, trong khi nợ phải trả khoảng 500 triệu đến 1 tỷ USD. Động thái diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi mùa giải 2026 khép lại tại Indiana, giữa lúc LIV Golf đối mặt với các vụ kiện của bốn nhà cung cấp vì chưa được thanh toán.

Khoản nợ hàng trăm triệu USD

Ra mắt tháng 6/2022, LIV Golf gây chấn động làng golf khi chi những khoản thưởng ký hợp đồng lên tới hàng trăm triệu USD để thu hút các tên tuổi hàng đầu rời PGA Tour. Tổng chi tiêu đã vượt 5 tỷ USD trước khi PIF thông báo hồi tháng 4 rằng sẽ ngừng tài trợ sau mùa giải 2026.

Việc mất chỗ dựa tài chính khiến LIV Golf phải thu hẹp hoạt động. Sự kiện tại Louisiana bị hoãn, chặng đấu tại Michigan bị hủy, còn giải vô địch đồng đội được gộp vào sự kiện cuối mùa tại Indiana. Đến cuối tháng 8, hệ thống giải đấu này thông báo cho phần lớn nhân viên thôi việc.

Trong danh sách 30 chủ nợ lớn nhất được LIV Golf công bố, có 14 tay golf. Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson và Cameron Smith đứng đầu danh sách.

Riêng Rahm có khoản yêu cầu thanh toán không có bảo đảm gần 7,5 triệu USD. Tuy nhiên, đây không phải toàn bộ số tiền LIV Golf còn nợ tay golf người Tây Ban Nha.

LIV kê khai tổng tài sản ước tính từ 100 triệu đến 500 triệu USD, trong khi tổng nợ phải trả từ 500 triệu đến 1 tỷ USD. Bang Louisiana nằm trong số các chủ nợ lớn nhất, với khoản nợ 1,22 triệu USD.

Thủ tục bảo hộ phá sản cho phép LIV Golf tái tổ chức tài chính trong khi tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát của tòa án.

Dù đã thông báo chấm dứt tài trợ sau mùa giải 2026, PIF đồng ý cung cấp khoản tài trợ 49,6 triệu USD để hỗ trợ LIV Golf trong quá trình tái cấu trúc. Khoản tiền này cần được tòa án phê duyệt.

Đặt cược vào mô hình do các tay golf sở hữu

LIV Golf cho biết đã ký thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc với BC Partners Credit. Đơn vị này cùng các nhà đầu tư thiểu số tiềm năng dự kiến cung cấp nguồn vốn giúp hệ thống giải đấu hoàn tất thủ tục bảo hộ phá sản và tiếp tục hoạt động.

Mục tiêu của LIV Golf là khởi động giai đoạn mới vào đầu năm 2027. Nếu kế hoạch được phê duyệt, các tay golf dự kiến nắm phần lớn cổ phần trong công ty sau tái cấu trúc.

“Quá trình này mang lại cho chúng tôi khuôn khổ và thời gian để theo đuổi một giao dịch mang tính bước ngoặt, đồng thời mở ra chương tiếp theo của LIV Golf”, Giám đốc điều hành Scott O’Neil nói.

Theo O’Neil, phiên bản “LIV Golf 2.0” sẽ có lịch thi đấu rút gọn, nhưng số người tham dự mỗi giải tăng từ 57 lên 75. Hệ thống giải đấu dự kiến lần đầu áp dụng cắt loại sau 54 hố và tổ chức các vòng đấu loại vào thứ Hai.

Mô hình thi đấu đồng đội sẽ được xây dựng dựa trên quốc tịch. Australia, Nam Phi và châu Á tiếp tục là những thị trường LIV Golf muốn khai thác.

LIV Golf cho biết các cuộc đàm phán với tay golf về cơ cấu sở hữu mới đang ở giai đoạn tiến triển sâu. Mục tiêu là gắn lợi ích của người chơi với thành công lâu dài của hệ thống giải đấu. Tuy nhiên, triển vọng hồi sinh còn phụ thuộc lớn vào việc những ngôi sao nào chấp nhận ở lại.

Rahm, DeChambeau sẽ đi đâu?

Tương lai của Jon Rahm và Bryson DeChambeau, hai trong số những tên tuổi lớn nhất còn gắn bó với LIV Golf, vẫn bỏ ngỏ.

Tham dự Irish Open tuần này, Rahm nói với BBC Northern Ireland: “Tôi vẫn còn hợp đồng với LIV 1.0 và hoàn toàn sẵn lòng thực hiện đầy đủ. Như tôi đã nói, thời gian sẽ trả lời”.

Trong khi đó, con đường trở lại PGA Tour cũng không đơn giản. PGA Tour cấm các tay golf thi đấu trong một năm, tính từ lần gần nhất họ tham dự LIV Golf.

Brooks Koepka là LIV golfer đầu tiên trở lại, nhưng phải chấp nhận hàng loạt điều kiện: đóng góp 5 triệu USD cho hoạt động từ thiện, không được cấp quyền lợi cổ phần trong 5 năm và không nhận các khoản tiền thưởng bổ sung trong năm tái xuất.

Giám đốc điều hành PGA Tour Brian Rolapp từng đưa ra đề nghị tương tự với Rahm, DeChambeau và Smith, kèm thời hạn ngắn để quyết định. Cả ba đều không chấp nhận.

Ông Rolapp nói hiện chưa muốn thảo luận về phương án trở lại khi các tay golf vẫn còn hợp đồng với LIV Golf.

Về phần mình, CEO O’Neil khẳng định LIV Golf muốn “bổ sung, chứ không cạnh tranh” với các hệ thống giải đấu khác. Nhưng sau những xáo trộn mà LIV Golf tạo ra từ ngày xuất hiện, kế hoạch tái cấu trúc vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, từ nghĩa vụ tài chính đến cam kết của các ngôi sao.