Thua giao hữu Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam rà soát lực lượng trước ASIAD 20

TPO - Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc ở trận giao hữu chiều 9/9, khép lại chuyến tập huấn tại Tô Châu. Đây là dịp để HLV Hoàng Văn Phúc kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật trước trận ra quân ASIAD 2026 ngày 14/9.

Đối đầu với đội bóng thuộc nhóm hàng đầu châu Á, tuyển nữ Việt Nam trải qua trận đấu thử thách trước khi bước vào ASIAD 2026. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc giữ sạch lưới trong hiệp một, nhưng nhận ba bàn thua sau giờ nghỉ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Trung Quốc chủ động tấn công, gây sức ép lên khung thành đội khách. Tuyển nữ Việt Nam duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Dù chịu sức ép, các cầu thủ Việt Nam vẫn tạo được một số tình huống đáng chú ý. Phút 39, từ quả phạt góc, Hải Yến đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã, nhưng cơ hội chưa được tận dụng. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá các học trò thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật trong 45 phút đầu, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và di chuyển theo khối.

“Đội tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng”, ông nhận xét.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 48 và 58. Ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam sau đó lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân để thử nghiệm đội hình.

Phút 79, tuyển nữ Trung Quốc nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 85, đội khách có một lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tỷ số 3-0 được giữ đến hết trận.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, việc sử dụng nhiều cầu thủ trong hiệp hai giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước giải đấu chính thức. Nhóm cầu thủ trẻ thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận và cơ bản đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Trong đó, Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, được ông đánh giá tích cực về sự tự tin, nền tảng thể lực và tốc độ khi thi đấu cùng các đàn chị.

Sau trận giao hữu cuối cùng tại Tô Châu, tuyển nữ Việt Nam tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cho ASIAD 2026. Khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là những nội dung cần tiếp tục cải thiện.

“Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9.