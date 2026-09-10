Rodri phải xin lỗi vì lỡ chê đối thủ của Barcelona quá yếu

TPO - Tiền vệ Rodri của Barcelona vừa phải trực tiếp gọi điện cho thủ quân Jose Luis Gaya bên phía Valencia để gửi lời xin lỗi chân thành. Đây là động thái hàn gắn mối quan hệ giữa hai CLB sau những lời nhận xét thiếu tôn trọng của anh đối với đối thủ cuối tuần qua.

Sự việc xảy ra trong chiến thắng áp đảo 5-0 của Barcelona ngay trên sân Mestalla tại vòng 4 La Liga vào cuối tuần trước. Ở trận đấu này, Rodri có lần đầu tiên đá chính cho đội bóng xứ Catalunya và chơi đến phút 62 trước khi được ban huấn luyện rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Marc Bernal. Thời điểm đó, tỷ số đang là 3-0.

Màn thể hiện của Rodri cùng những đóng góp quan trọng của anh cho đội tuyển quốc gia giúp tiền vệ 30 tuổi nhận được những tràng pháo tay tán dương từ chính đối thủ. Thời điểm rời sân, Rodri đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo cổ động viên Valencia trên khán đài Mestalla.

Tuy nhiên, bầu không khí thân thiện nhanh chóng biến mất khi chương trình El Dia Despues của đài Movistar Plus phát sóng đoạn phim ghi lại cuộc trò chuyện giữa Rodri và trung vệ trẻ Pau Cubarsi trên băng ghế dự bị. Có lẽ vì nghĩ rằng không có micro hay máy quay chĩa tới nên Rodri đã thoải mái đưa ra những đánh giá gay gắt về trình độ thi đấu của đội chủ nhà.

Rodri trong trận đấu với Barca

Các chuyên gia khẩu hình dẫn lời Rodri: "Họ quá yếu, những cầu thủ này quá yếu”. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, anh tiếp tục quay sang nhấn mạnh nhận định của mình với trung vệ trẻ Cubarsi bằng một câu nói gay gắt hơn: "Họ thực sự tệ, bạn ơi. Họ tệ hại vô cùng. Năm ngoái Valencia đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế?".

Khi người đồng đội trẻ đáp lại rằng đối thủ mùa trước đứng thứ 9, suýt giành được tấm vé tham dự cúp châu Âu, Rodri không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: "Trời đất, sang hiệp hai họ thậm chí còn lên bóng không qua nổi nửa sân".

Đoạn video sau khi được nhà đài chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều NHM Valencia đã tố Rodri thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp.

Có lẽ vì nhận thấy phát ngôn của mình đi quá giới hạn và gây tổn thương cho đối phương, Rodri đã chủ động liên lạc qua điện thoại với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Jose Luis Gaya.

Tờ Marca khẳng định tiền vệ sinh năm 1996 bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai từ cá nhân anh cũng như phòng thay đồ Barcelona tới toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ Valencia. Gaya đã chấp nhận lời xin lỗi của Rodri. Nhưng Gaya cũng nói với Rodri rằng anh đã sai vì “Valencia không hề yếu”.