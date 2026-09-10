Barca đại phá Feyenoord trận ra quân Champions League

Barca đại thắng Feyenoord ở trận ra quân Champions League 2026/27

Diễn biến trận đấu mở ra thuận lợi với Barca ngay từ đầu khi phút thứ 3, Raphinha đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Xuất phát từ đường chuyền của Lamine Yamal, Raphinha chỉ mất 2 nhịp xử lý để loại bỏ các hậu vệ Feyenoord trước khi tung pha dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Tjack Ernst.

Ở trận đấu này, HLV Flick thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 5-0 trước Valencia ở La Liga. Tuy nhiên, Barca vẫn dễ dàng chiếm quyền kiểm soát trận đấu. Phút 22, cách biệt được nhân đôi cho Barca với tuyệt phẩm của Adeyemi. Tân binh người Đức thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc ở vị trí khoảng 20m ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa.

Raphinha nổi bật trong chiến thắng 5 sao của Barca

Phút 57, Raphinha hoàn tất cú đúp sau tình huống phối hợp đẹp mắt với các đồng đội. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Barca có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Yamal (77') và Jesus (85). Feyenoord chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 82 nhờ công Sem Steijn.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp đoàn quân của HLV Flick ghi 5 bàn vào lưới đối thủ trên mọi đấu trường. Chiến thắng cho thấy hàng công của Barca đang chơi ổn định với phong độ cao.