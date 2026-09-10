Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Barca đại phá Feyenoord trận ra quân Champions League

Vĩnh Xuân

TPO - Raphinha lập một cú đúp khi Barcelona đánh bại Feyenoord 5-1 ở trận ra quân Champions League 2026/27.

anh-chup-man-hinh-2026-09-10-luc-063148.png
Barca đại thắng Feyenoord ở trận ra quân Champions League 2026/27

Diễn biến trận đấu mở ra thuận lợi với Barca ngay từ đầu khi phút thứ 3, Raphinha đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Xuất phát từ đường chuyền của Lamine Yamal, Raphinha chỉ mất 2 nhịp xử lý để loại bỏ các hậu vệ Feyenoord trước khi tung pha dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Tjack Ernst.

Ở trận đấu này, HLV Flick thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 5-0 trước Valencia ở La Liga. Tuy nhiên, Barca vẫn dễ dàng chiếm quyền kiểm soát trận đấu. Phút 22, cách biệt được nhân đôi cho Barca với tuyệt phẩm của Adeyemi. Tân binh người Đức thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc ở vị trí khoảng 20m ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa.

anh-chup-man-hinh-2026-09-10-luc-063110.png
Raphinha nổi bật trong chiến thắng 5 sao của Barca

Phút 57, Raphinha hoàn tất cú đúp sau tình huống phối hợp đẹp mắt với các đồng đội. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Barca có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Yamal (77') và Jesus (85). Feyenoord chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 82 nhờ công Sem Steijn.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp đoàn quân của HLV Flick ghi 5 bàn vào lưới đối thủ trên mọi đấu trường. Chiến thắng cho thấy hàng công của Barca đang chơi ổn định với phong độ cao.

Vĩnh Xuân
#Barcelona #HLV Flick #Feyenoord #Champions League 2026/27 #Lamine Yamal #Raphinha

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe