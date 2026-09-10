Mac Allister tỏa sáng, Liverpool ngược dòng quật ngã Atlético Madrid

TPO - Trên sân nhà Anfield, tiền vệ Alexis Mac Allister tỏa sáng bằng cú nã đại bác quyết định, giúp Liverpool lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1. Chiến thắng ở lượt trận mở màn Champions League đã giúp HLV Andoni Iraola có màn ra mắt hoàn hảo ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trên sân nhà, Liverpool nhập cuộc đầy tự tin. Ngay từ những phút đầu, đội bóng của HLV Iraola đã tạo ra cơ hội khi Dominik Szoboszlai đoạt bóng từ giữa sân rồi đưa Alexander Isak vào thế dứt điểm, nhưng tiền đạo người Thụy Điển sút chệch cột sau chưa đầy 20 giây.

Tuy nhiên, sự chủ động của Liverpool không kéo dài. Atletico kiểm soát bóng tốt hơn ở khu trung tuyến với Pablo Barrios, Koke và Álex Baena, qua đó liên tục tìm khoảng trống phía sau hàng thủ đội chủ nhà. Phút 17, Julián Alvarez tung đường chuyền xuyên qua tuyến phòng ngự Liverpool để Marcos Llorente thoát xuống và vượt qua Alisson Becker bằng cú dứt điểm kỹ thuật.

Marcos Llorente lại một lần nữa xé lưới Liverpool.

Llorente một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh của Liverpool tại Anfield. Đây đã là bàn thắng thứ năm của anh tại sân đấu này ở Champions League, chiếm một nửa tổng số bàn thắng của tiền vệ Atletico tại giải đấu. Trước đó, Llorente từng lập cú đúp giúp Atletico loại Liverpool khỏi Champions League năm 2020.

Hàng thủ dâng cao của Liverpool tiếp tục bị khai thác ngay sau đó, khi Alvarez có pha dứt điểm từ khoảng 30 mét buộc Alisson phải bay người cứu thua xuất sắc. Nhưng đúng lúc Anfield sốt ruột nhất, Liverpool tìm được bàn gỡ. Ronald Araujo khéo léo đưa bóng vào đường chạy của Szoboszlai, để tiền vệ Hungary bình tĩnh vượt qua Oblak rồi đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Liverpool hoàn tất màn lội ngược dòng chỉ trong vòng năm phút. Barcola đáng lẽ đã có bàn thắng thứ hai cho đội nhà khi đối mặt Oblak, nhưng anh sút chệch khung thành trong tình huống chỉ có thủ môn phía trước. Ngay tình huống tiếp theo ở phút 50, bóng lại rơi đúng vào chân Mac Allister ở rìa vòng cấm, và tiền vệ người Argentina không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại Oblak.

Pha lập công mang ý nghĩa đặc biệt với tiền vệ tuyển thủ Argentina - người chịu nhiều áp lực xoay quanh chuyện hợp đồng thời gian qua. Trong khi Szoboszlai và Ryan Gravenberch vừa được Liverpool gia hạn hợp đồng, Mac Allister tiết lộ anh cảm thấy "rất buồn" vì chưa nhận được lời đề nghị tương tự. Đêm 9/9, anh chọn cách lên tiếng bằng chính đôi chân của mình.

Mac Allister tung cú nã đại bác giúp Liverpool đánh bại Atletico Madrid.

Khoảng thời gian còn lại ghi nhận sự chủ động của Liverpool trong việc kiểm soát nhịp độ. Dù Barcola phải rời sân sớm vì chấn thương và khiến đội nhà trải qua vài phút chệch choạc, hàng thủ Liverpool vẫn đứng vững trước nỗ lực muộn màng từ phía Diego Simeone. Thậm chí nếu Jeremie Frimpong không bị từ chối bàn thắng ở phút 89 vì lỗi việt vị, chiến thắng của Lữ đoàn đỏ đã trọn vẹn hơn.

Trận thắng này duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp của Liverpool trước Atlético tại Champions League, đồng thời nối dài thành tích ấn tượng của The Reds với 18 chiến thắng trong 19 trận sân nhà gần nhất ở giai đoạn vòng bảng/vòng phân hạng các cúp châu Âu.

Đây cũng là màn ra mắt hoàn hảo của Iraola ở Champions League. Trước đó ông mới chỉ dẫn dắt AEK Larnaca ở Europa League mùa 2018/19. Ngược lại, đoàn quân của Diego Simeone phải nhận thất bại trong trận mở màn Champions League mùa thứ hai liên tiếp - cột mốc buồn chưa từng xuất hiện tại Atlético trong thế kỷ này.