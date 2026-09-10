PSG trút ‘mưa' bàn thắng vào lưới Slovan Bratislava trận ra quân Champions League

TPO - Cú đúp của Dembele cùng hat-trick của Ferran Torres giúp đương kim vô địch PSG đè bẹp Slovan Bratislava 6-1 ở trận ra quân Champions League mùa này.

Ousmane Dembele và Ferran Torres ăn mừng sau pha phối hợp ghi bàn.

PSG bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu với không ít sức ép. Đội bóng của HLV Luis Enrique trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, nhận 7 bàn thua và thất bại trước Lens ở trận tranh Siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Slovan Bratislava trở thành dịp để đội chủ sân Parc des Princes giải tỏa, với màn tỏa sáng của Dembele và Torres.

Chủ nhân Quả bóng vàng mở tỷ số ở phút 17. Sau cú sút của Nuno Mendes đưa bóng trúng cột dọc, Dembele ập vào đá bồi tung lưới đội khách, mang về bàn thắng đầu tiên trong mùa giải.

Chỉ sáu phút sau, Dembele nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu từ đường tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ 18 tuổi Dro Fernandez. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền để Torres băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho PSG.

Trong thế trận PSG liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, Dembele còn bỏ lỡ cơ hội hoàn tất hat-trick khi dứt điểm trúng xà ngang ở cự ly gần. Tiền đạo người Pháp quỳ xuống sân đầy tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ, sân khấu thuộc về Torres. Tân binh đến từ Barcelona xử lý tinh tế đường chuyền của Maghnes Akliouche, trước khi cứa lòng từ rìa vòng cấm để ghi bàn thứ hai. Tình huống được khởi nguồn từ pha dẫn bóng lắt léo của Akliouche, một gương mặt mới khác trên hàng công PSG.

Đến phút 57, Torres đón quả phạt góc bên cánh phải của Dembele, đưa bóng vào lưới để hoàn tất hat-trick. Ba bàn thắng giúp tiền đạo vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha nâng tổng số pha lập công cho PSG lên 5 bàn kể từ khi gia nhập đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè.

Slovan có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Suleiman Camara ít phút sau đó. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong trận đấu hoàn toàn lép vế. Cuối trận, sai lầm của hàng thủ Slovan tạo điều kiện để Fabián Ruiz ấn định chiến thắng 6-1.

Ferran Torres ăn mừng bàn thắng thứ ba.

PSG khép lại trận đấu với 35 cú dứt điểm, trong đó có 13 lần trúng đích. Bộ ba Akliouche, Torres và Dembele phối hợp ăn ý, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Với Dembele, màn trình diễn này còn đánh dấu sự trở lại sau khởi đầu khó khăn ở giải quốc nội. Anh bị thay ra sau hiệp một trận hòa Rennes 2-2, không được sử dụng ở cuộc đối đầu Lille và cũng không tạo được dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Monaco 1-2.

“Chúng tôi rất vui và tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của mình. Sau khởi đầu khá khó khăn, khi không được thi đấu nhiều, hôm nay tôi vui vì đã có 60 phút trên sân”, Dembele chia sẻ.

Tiền đạo người Pháp cho biết anh cần thời gian lấy lại thể trạng sau mùa hè ít được nghỉ ngơi. Tại World Cup, Dembele ghi sáu bàn, góp công đưa tuyển Pháp vào bán kết trước khi thua Tây Ban Nha.

“Tôi cũng cần lấy lại thể trạng, bởi sau World Cup, tôi không có nhiều thời gian nghỉ”, anh nói.

Chiến thắng cũng mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Luis Enrique trong quá trình điều chỉnh hàng công sau khi Bradley Barcola chuyển tới Liverpool và Gonçalo Ramos gia nhập AC Milan. Akliouche đá chính bên cạnh Torres và Dembele, trong khi Khvicha Kvaratskhelia ngồi dự bị.

Dù vậy, Dembele cho rằng PSG cần duy trì yêu cầu cao với chính mình sau màn ra quân tưng bừng.

“Ghi bàn, kiến tạo, giành chiến thắng, đó là tất cả những gì tôi yêu thích ở bóng đá! Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, nhưng tối nay thật tuyệt vời. Chúng tôi phải tiếp tục như thế này”, anh nhấn mạnh. “Chúng tôi cần đặt ra yêu cầu cao hơn nữa với chính mình, bởi chúng tôi là đội bóng đã hai lần vô địch Champions League và đội nào cũng muốn đánh bại chúng tôi”.