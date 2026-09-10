Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

PSG trút ‘mưa' bàn thắng vào lưới Slovan Bratislava trận ra quân Champions League

Trọng Đạt

TPO - Cú đúp của Dembele cùng hat-trick của Ferran Torres giúp đương kim vô địch PSG đè bẹp Slovan Bratislava 6-1 ở trận ra quân Champions League mùa này.

1.jpg
Ousmane Dembele và Ferran Torres ăn mừng sau pha phối hợp ghi bàn.

PSG bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu với không ít sức ép. Đội bóng của HLV Luis Enrique trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, nhận 7 bàn thua và thất bại trước Lens ở trận tranh Siêu cúp Pháp. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Slovan Bratislava trở thành dịp để đội chủ sân Parc des Princes giải tỏa, với màn tỏa sáng của Dembele và Torres.

Chủ nhân Quả bóng vàng mở tỷ số ở phút 17. Sau cú sút của Nuno Mendes đưa bóng trúng cột dọc, Dembele ập vào đá bồi tung lưới đội khách, mang về bàn thắng đầu tiên trong mùa giải.

Chỉ sáu phút sau, Dembele nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu từ đường tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ 18 tuổi Dro Fernandez. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền để Torres băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho PSG.

Trong thế trận PSG liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, Dembele còn bỏ lỡ cơ hội hoàn tất hat-trick khi dứt điểm trúng xà ngang ở cự ly gần. Tiền đạo người Pháp quỳ xuống sân đầy tiếc nuối.

Sau giờ nghỉ, sân khấu thuộc về Torres. Tân binh đến từ Barcelona xử lý tinh tế đường chuyền của Maghnes Akliouche, trước khi cứa lòng từ rìa vòng cấm để ghi bàn thứ hai. Tình huống được khởi nguồn từ pha dẫn bóng lắt léo của Akliouche, một gương mặt mới khác trên hàng công PSG.

Đến phút 57, Torres đón quả phạt góc bên cánh phải của Dembele, đưa bóng vào lưới để hoàn tất hat-trick. Ba bàn thắng giúp tiền đạo vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha nâng tổng số pha lập công cho PSG lên 5 bàn kể từ khi gia nhập đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè.

Slovan có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Suleiman Camara ít phút sau đó. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong trận đấu hoàn toàn lép vế. Cuối trận, sai lầm của hàng thủ Slovan tạo điều kiện để Fabián Ruiz ấn định chiến thắng 6-1.

ap26252738283728.jpg
Ferran Torres ăn mừng bàn thắng thứ ba.

PSG khép lại trận đấu với 35 cú dứt điểm, trong đó có 13 lần trúng đích. Bộ ba Akliouche, Torres và Dembele phối hợp ăn ý, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Với Dembele, màn trình diễn này còn đánh dấu sự trở lại sau khởi đầu khó khăn ở giải quốc nội. Anh bị thay ra sau hiệp một trận hòa Rennes 2-2, không được sử dụng ở cuộc đối đầu Lille và cũng không tạo được dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Monaco 1-2.

“Chúng tôi rất vui và tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của mình. Sau khởi đầu khá khó khăn, khi không được thi đấu nhiều, hôm nay tôi vui vì đã có 60 phút trên sân”, Dembele chia sẻ.

Tiền đạo người Pháp cho biết anh cần thời gian lấy lại thể trạng sau mùa hè ít được nghỉ ngơi. Tại World Cup, Dembele ghi sáu bàn, góp công đưa tuyển Pháp vào bán kết trước khi thua Tây Ban Nha.

“Tôi cũng cần lấy lại thể trạng, bởi sau World Cup, tôi không có nhiều thời gian nghỉ”, anh nói.

Chiến thắng cũng mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Luis Enrique trong quá trình điều chỉnh hàng công sau khi Bradley Barcola chuyển tới Liverpool và Gonçalo Ramos gia nhập AC Milan. Akliouche đá chính bên cạnh Torres và Dembele, trong khi Khvicha Kvaratskhelia ngồi dự bị.

Dù vậy, Dembele cho rằng PSG cần duy trì yêu cầu cao với chính mình sau màn ra quân tưng bừng.

“Ghi bàn, kiến tạo, giành chiến thắng, đó là tất cả những gì tôi yêu thích ở bóng đá! Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, nhưng tối nay thật tuyệt vời. Chúng tôi phải tiếp tục như thế này”, anh nhấn mạnh. “Chúng tôi cần đặt ra yêu cầu cao hơn nữa với chính mình, bởi chúng tôi là đội bóng đã hai lần vô địch Champions League và đội nào cũng muốn đánh bại chúng tôi”.

Trọng Đạt
#PSG #Champions League #Dembele #Torres #Slovan Bratislava #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe