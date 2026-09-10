Welbeck lập cú đúp trong trận cầu 9 bàn thắng của Chelsea

TPO - Chelsea lội ngược dòng sau để giành chiến thắng trước Leeds trong trận cầu nghẹt thở tại vòng 3 Cúp Liên đoàn. Ngôi sao trận đấu là Welbeck khi lão tướng tân binh này ghi 2 bàn.

Trong khi các ông lớn Ngoại hạng Anh ra sân ở Cúp C1 thì Chelsea tranh tài ở Cúp Liên đoàn Anh. Họ đá trận vòng 1/16 với Leeds. Sau thất bại 1-2 trước Arsenal hồi cuối tuần khiến chuỗi 3 trận toàn thắng bị chặn đứng, HLV Xabi Alonso quyết định xáo trộn đội hình với 9 sự thay đổi. Đáng chú ý là sự xuất hiện của tài năng trẻ 16 tuổi Reggie Watson - con trai cựu danh thủ Ben Watson - đá cặp tiền vệ trung tâm cùng tân binh Valentin Barco.

Tuy nhiên, thử nghiệm này suýt khiến đội bóng áo xanh phải trả giá đắt. Phút 23, từ quả phạt góc của Harry Wilson, trung vệ Tarik Muharemovic tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Chelsea để đánh đầu mở tỷ số cho Leeds. Cơn ác mộng tiếp diễn ngay đầu hiệp hai khi Lukas Nmecha kiến tạo cho Brenden Aaronson dứt điểm lạnh lùng ở phút 48, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đứng trước bờ vực bị loại, HLV Alonso thực hiện một loạt thay đổi ngay sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện đồng loạt của Cole Palmer, Pedro Neto, Morgan Rogers và Reece James lập tức giúp chủ nhà đảo chiều thế trận. Phút 53, Chelsea có được quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Daniel James với Pep Chavarria, và Cole Palmer bình tĩnh rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Chelsea đã bùng nổ trên hàng công

Chỉ đúng 2 phút sau, chính tiền vệ người Anh đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú cứa lòng khiến thủ thành tân binh Michael Zetterer bất lực.

Kể từ thời điểm này, Chelsea hoàn toàn bùng nổ. Phút 60, Pedro Neto vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ từ cự ly 20 mét để đưa The Blues vượt lên dẫn 3-2. Chỉ ít phút sau, Danny Welbeck ngoặt bóng loại bỏ hàng thủ Leeds rồi dứt điểm trái phá nâng cách biệt lên 4-2, khép lại chuỗi 4 bàn thắng ngoạn mục chỉ trong vỏn vẹn 12 phút.

Dù Dominic Calvert-Lewin gỡ lại một bàn cho Leeds ở phút 75, nhưng hy vọng mong manh của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Phút 80, Valentin Barco ghi bàn. Và đến những phút bù giờ, Welbeck hoàn tất cú đúp cá nhân bằng pha đánh đầu nối tinh tế, ấn định thắng lợi đậm đà 6-3 cho đại diện thành London.

Chiến thắng nghẹt thở này phản ánh rõ nét diện mạo của Chelsea dưới thời Alonso: hàng công rực lửa với 16 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa, nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ nhiều sơ hở khi đã để lọt lưới tới 10 lần. Dẫu vậy, màn lội ngược dòng quả cảm trước Leeds đã chứng minh chiều sâu lực lượng đáng nể cùng tinh thần chiến đấu không từ bỏ của The Blues.