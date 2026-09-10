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Thể thao

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Hôm nay, ASIAD 2026 bước vào tranh tài

Đặng Lai

TPO - Dù phải đến ngày 19/9 mới diễn ra lễ khai mạc chính thức tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) nhưng từ lúc này, bầu không khí tranh tài của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã sớm bùng nổ. Hôm nay, ngày 10/9, sự kiện thể thao số 1 châu lục sẽ bước vào tranh tài.

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Môn thể thao nhận trọng trách “mở hàng” cho ngày hội thể thao lớn nhất châu lục là bóng rổ, với loạt trận thuộc nội dung 5x5 dành cho các đội tuyển nam. Ngay 08h00 sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, 2 đội tuyển bóng rổ được đánh giá là mạnh gồm Iran và Qatar sẽ thi đấu với nhau.

Đến 11h00, đội tuyển Jordan sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Khung giờ 14h00 chiều là cuộc chạm trán căng thẳng giữa Hàn Quốc và Saudi Arabia, trước khi ngày thi đấu khép lại bằng trận đấu muộn đầy hấp dẫn giữa đội chủ nhà Nhật Bản và đại diện Đông Nam Á - Indonesia.

Vào ngày mai, hàng loạt trận đấu hấp dẫn khác tiếp tục diễn ra. Đội tuyển Trung Quốc gặp Kazakhstan, Philippines đấu Bahrain… Dù không thể mang theo những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu ở NBA (Trung Quốc không có Yang Hansen, Nhật Bản vắng Hachimura và Kawamura hay Philippines vắng Jordan Clarkson)… nhưng tính cạnh tranh của môn bóng rổ ở ASIAD 2026 hứa hẹn vẫn rất cao.

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Bóng rổ không phải là nội dung duy nhất xuất phát sớm. Theo lịch trình của ban tổ chức, có tới 8 bộ môn sẽ thi đấu trước thời điểm châm đuốc khai mạc, bao gồm: bóng rổ, bóng chuyền, soft tennis, 5 môn phối hợp hiện đại, bóng đá, hockey, cricket và teqball. Trong số đó, môn bóng đá nam và nữ nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả và sẽ chính thức bước vào các lượt trận đầu tiên của vòng bảng từ ngày 14 và 15/9.

Kỳ ASIAD lần thứ 20 quy tụ các vận động viên hàng đầu khu vực để tranh tài ở 43 môn thể thao với tổng cộng 469 bộ huy chương. Con số này đã có sự tinh giản, giảm bớt 12 bộ huy chương so với kỳ ASIAD 19 từng được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Dẫu vậy, tính cạnh tranh khốc liệt và chất lượng chuyên môn của đại hội vẫn được dự báo sẽ ở mức rất cao.

Về phía Thể thao Việt Nam, đoàn tham dự đấu trường ASIAD 20 với lực lượng hùng hậu gồm gần 500 thành viên, trong đó có 348 vận động viên ưu tú. Mục tiêu trọng tâm của đoàn là phấn đấu mang về từ 4 đến 6 huy chương vàng cho thể thao nước nhà. Trong chiến dịch phía trước, đội tuyển bóng đá nữ sẽ là đại diện tiên phong của đoàn Thể thao Việt Nam bước vào thi đấu sớm nhất, hứa hẹn mở màn cho hành trình đầy nỗ lực của các tuyển thủ cờ đỏ sao vàng tại Nhật Bản.

Đặng Lai
#ASIAD 20 #bóng rổ #Thể thao châu Á #Nhật Bản #đoàn Việt Nam #huy chương #tranh tài #Việt Nam

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