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Đối thủ Tây Á gọi lực lượng tối ưu, sớm đến ASIAD 2026 nghênh chiến U23 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển U23 Kuwait vừa ấn định danh sách dự ASIAD 2026. Họ thậm chí đã có mặt ở Nhật Bản để chuẩn bị cho màn so tài với U23 Việt Nam.

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Đội tuyển U23 Kuwait đang bước vào giai đoạn rà soát cuối cùng nhằm hoàn tất mọi khâu chuẩn bị trước thềm Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) diễn ra tại Nhật Bản. Tại bảng C, họ là đội tuyển có mặt sớm nhất để chuẩn bị cho sự kiện.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông David Doniga, toàn đội đã đặt chân đến Nhật Bản vào tối qua. Tất cả được ban huấn luyện cho nghỉ trọn vẹn 1 ngày. HLV Doniga chủ động đưa ra quyết định này nhằm giúp các học trò giải tỏa áp lực thể lực, hồi phục trạng thái sung mãn nhất sau chuyến bay dài trước khi bước vào guồng quay chiến thuật căng thẳng.

Tất cả đều mang theo quyết tâm lớn cùng sự tập trung cao độ để hướng tới mục tiêu giành kết quả khả quan nhất trên đấu trường châu lục. Quyết tâm ấy còn được thể hiện qua việc Kuwait sử dụng 3 suất quá tuổi (Al-Asaimi, Al-Salama và Al-Mubailish). Tại ASIAD 2026, nhiều đội tuyển như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan... không sử dụng 3 suất quá tuổi này.

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Talal Al-Qaisi (phải) là tiền đạo quan trọng của U23 Kuwait

Tại sự kiện sắp tới, đội tuyển U23 Kuwait rơi vào bảng C với sự góp mặt của Việt Nam, Uzbekistan và Philippines. Lịch thi đấu vòng bảng dự báo nhiều cam go khi toàn đội sẽ mở màn bằng trận so tài then chốt với U23 Việt Nam vào ngày 15/9. Ba ngày sau, họ sẽ đối đầu đương kim á quân U23 Uzbekistan, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận chạm trán với U23 Philippines vào ngày 22.

Tình hình nhân sự của đại diện Tây Á được đánh giá là ở trạng thái lý tưởng. Đội hình hiện tại hoàn toàn lành lặn, không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương hay sự vắng mặt đáng tiếc nào. HLV Doniga đã ưu tiên lựa chọn những gương mặt có phong độ cao, thường xuyên được đá chính và khẳng định chỗ đứng vững chắc ở cấp CLB. Ông cũng được đội tuyển quốc gia ưu ái. Bởi lẽ, gần như U23 và đội tuyển quốc gia Kuwait thi đấu song song với nhau vì trong tháng 9, nếu như lứa U23 thi đấu ở ASIAD thì các đàn anh của họ tranh tài ở Cúp Vùng Vịnh.

Nhưng các cầu thủ quan trọng ở đội tuyển vẫn được “chi viện” cho ASIAD. Có thể kể ra Mohammad Al-Sharifi, Al-Mubailish… Tất cả cho thấy quyết tâm của nền bóng đá Tây Á trong bảng đấu được coi là khó khăn với họ.

Đánh giá về thử thách sắp tới, tiền đạo Muath Al-Asma'i cho biết: “Cuộc cạnh tranh tại Đại hội thể thao châu Á chắc chắn sẽ rất khốc liệt do sức mạnh của các đội đối thủ, nhưng tôi các đồng đội đang nỗ lực hết sức để tiến xa nhất có thể tại giải này”.

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Danh sách 23 tuyển thủ U23 Kuwait dự ASIAD 2026

Thủ môn: Abdulredha Shehab, Abdulrahman Ajaj và Dhari Al-Masri.

Hậu vệ: Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Jassim Al-Anzi, Bandar Al-Salama, Jassim Shamouh, Abdullah Al-Ghunaiman, Mohammed Al-Sharifi

Tiền vệ: Abdullah Fares, Saleh Al-Mahatab, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar

Tiền đạo: Mohammed Al-Sari'i, Fawaz Al-Mubailish, Nasser Khader, Talal Al-Qaisi

Đặng Lai
#U23 Kuwait #ASIAD 2026 #U23 Việt Nam #bóng đá châu Á #đối đầu #bảng C #Việt Nam

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