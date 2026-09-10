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Thể thao

Truyền thông Pháp tiết lộ FFF rút lại sự ủng hộ Chủ tịch FIFA Infantino

Nguyễn Khánh

TPO - Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) được cho là đã rút lại sự ủng hộ dành cho ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào năm tới. Động thái này có thể gia tăng áp lực đối với người đứng đầu FIFA trong bối cảnh ông đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Theo báo Le Monde, quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban điều hành FFF hôm thứ Năm (10/9). Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cơ quan quyền lực của bóng đá Pháp không còn ủng hộ ông Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Tin cho biết FFF ban đầu chưa xác nhận thông tin do cuộc họp của Ủy ban điều hành vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, động thái từ Pháp xuất hiện vào thời điểm sức ép dành cho Infantino ngày càng gia tăng sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến cách điều hành FIFA.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang chịu nhiều sức ép.

Một trong những vấn đề khiến Chủ tịch FIFA bị chỉ trích mạnh mẽ là vụ Folarin Balogun tại World Cup 2026. Tiền đạo tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ nhưng sau đó được FIFA tạm đình chỉ án phạt, qua đó đủ điều kiện thi đấu ở vòng 1/8. Vụ việc càng gây tranh cãi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã trao đổi với ông Infantino về trường hợp của Balogun.

Bên cạnh đó là kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE), dự án thương mại do Chủ tịch Infantino thúc đẩy nhằm quản lý nguồn thu từ World Cup và các giải đấu khác của FIFA. Kế hoạch bán cổ phần trị giá 4 tỷ USD cho công ty đầu tư Thrive của Mỹ cuối cùng bị hủy bỏ sau làn sóng phản đối.

Những tranh cãi này khiến quan hệ giữa FIFA và UEFA trở nên căng thẳng. UEFA đang gây sức ép nhằm ngăn Infantino tiếp tục nắm quyền, trong khi Chủ tịch FIFA cuối tuần qua vẫn tuyên bố sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ.

Trước FFF, Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng rút lại sự ủng hộ đối với Infantino, đặc biệt sau những bất đồng xung quanh vụ Balogun. Trong khi đó, 55 thành viên UEFA được cho là đang duy trì lập trường khá thống nhất trước cuộc bầu cử FIFA.

Chủ tịch Infantino cũng đang tìm cách củng cố sự hậu thuẫn bên ngoài châu Âu. FIFA mới đây tách việc quản lý 21 liên đoàn thành viên ở vùng Caribe khỏi phần còn lại của CONCACAF và giao cho Gelson Fernandes, một nhân vật thân cận với ông Infantino. Những người phản đối cho rằng động thái này có thể tác động đến cán cân phiếu bầu, song FIFA bác bỏ cách diễn giải trên.

Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani hiện được xem là một trong những ứng viên tiềm năng có khả năng thách thức vị trí của Chủ tịch FIFA Infantino, dù ông chưa tuyên bố tranh cử. Hạn chót để các ứng viên đăng ký là ngày 18/11.

Ông Infantino lãnh đạo FIFA từ năm 2016 và từng tái đắc cử mà không có đối thủ vào các năm 2019 và 2023. Việc mất thêm sự ủng hộ từ Pháp là một trong những động thái đáng chú ý mới nhất cho thấy con đường tới nhiệm kỳ tiếp theo của ông có thể sẽ vô cùng chông gai.

Nguyễn Khánh
Reuters
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