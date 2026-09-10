Nhận định Bayern Munich vs Bodo Glimt, 02h00 ngày 11/9: Hùm xám khẳng định tham vọng

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Bodo Glimt, 02h00 ngày 11/9, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận hòa chệch chuỗi tại Bundesliga, Bayern Munich quay trở lại đấu trường châu Âu với quyết tâm giành một chiến thắng tưng bừng để khẳng định tham vọng rất lớn mùa này.

Nhận định trước trận Bayern Munich vs Bodo Glimt

Gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich sẽ khởi động chiến dịch Champions League 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Bodo Glimt trên “chảo lửa” Allianz Arena. Sau khi dừng bước ở bán kết mùa trước, tham vọng của HLV Vincent Kompany cùng các học trò không gì khác ngoài việc tiến thẳng tới trận chung kết tại Madrid.

Đội bóng xứ Bavaria bước vào mùa giải mới với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng 2-1 trước đối thủ duyên nợ Dortmund để đoạt Siêu Cúp Đức, cùng thắng lợi hủy diệt 5-1 trước Stuttgart ở ngày ra quân Bundesliga. Tuy nhiên, chuỗi phong độ thăng hoa ấy vừa bị khựng lại cuối tuần qua khi họ bị tân binh Schalke 04 cầm chân với tỷ số 0-0.

Bayern Munich (áo đỏ) cần lấy lại mạch thắng sau trận hòa 0-0 với Schalke.

Trận hòa này như một gáo nước lạnh thức tỉnh hàng công của Kompany. Quay trở lại đấu trường châu lục, bất kỳ kết quả nào khác ngoài 3 điểm trọn vẹn tại Allianz Arena, trước một đối thủ nhỏ bé như Bodo Glimt, cũng sẽ bị coi là một thất bại nặng nề với Bayern Munich.

Điểm tựa lớn nhất của Bayern Munich là thành tích mở màn Champions League cực kỳ ấn tượng khi họ đã giành chiến thắng ở trận ra quân trong cả 22 mùa giải gần nhất. Bên cạnh đó, Allianz Arena vẫn là một pháo đài đúng nghĩa khi Bayern Munich mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trên sân nhà trong năm 2026, giành tới 15 chiến thắng.

Ở bên kia chiến tuyến, Bodo Glimt bước vào vòng bảng chính thức bằng một hành trình vượt khó đầy quả cảm. Đại diện Na Uy đã phải trải qua hai vòng sơ loại vô cùng căng thẳng, lần lượt vượt qua Union Saint-Gilloise với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận kịch tính, trước khi vùi dập NEC Nijmegen tới 6-1 ở vòng play-off. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp đội bóng này góp mặt ở vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu lục, sau chiến tích lịch sử lọt vào tới tận vòng 16 đội ở mùa giải 2025/26.

Dù bị đánh giá thấp hơn Bayern Munich về mọi mặt, đoàn quân của HLV Kjetil Knutsen không đến nước Đức để làm quân xanh. Đội bóng Na Uy vừa hạ gục Fredrikstad 2-1 cuối tuần qua, qua đó kéo dài chuỗi toàn thắng lên con số 7 và đánh dấu trận thứ 20 liên tiếp không biết đến mùi thất bại trên mọi đấu trường.

Khác với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu vừa mới bắt đầu, Bodo Glimt đang ở giai đoạn sung sức nhất khi giải VĐQG Na Uy đã đi qua hơn nửa chặng đường. Sự chuẩn bị thể lực cùng tâm lý không còn gì để mất giúp đại diện Bắc Âu sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Bodo Glimt

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bayern Munich và Bodo Glimt chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Vì vậy, hai đội không có nhiều dữ liệu đối đầu trực tiếp để tham khảo trước cuộc đọ sức tại Allianz Arena.

Dù vậy, lịch sử vẫn có một chút manh mối để tham khảo. Trong quá khứ, Bodo Glimt đã có 3 trận đụng độ các CLB Đức. Đó là khi họ hòa 1-1 và thua 0-5 trước Werder Brenmen ở UEFA Cup 1999/2000 rồi mới đây là trận hòa 2-2 với Dortmund tại vòng bảng Champions League mùa trước. Thành tích không quá tệ, nhưng vấn đề là Bodo Glimt chưa một lần biết đến chiến thắng và đối thủ của họ hôm nay mạnh hơn rất nhiều so với Werder Bremen hay Dortmund.

Hiện tại, phong độ của Bayern Munich vẫn ở mức rất cao khi họ giành chiến thắng 16 trong số 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hàng công của đội bóng xứ Bavaria hoạt động vô cùng hiệu quả khi các trận đấu của họ đạt trung bình tới 3,8 bàn thắng trong 11 trận gần đây. Tuy nhiên, điểm yếu của Bayern nằm ở khả năng bảo vệ màng lưới. Hàng phòng ngự của HLV Kompany chỉ giữ sạch lưới đúng 2 lần trong chuỗi 11 trận nói trên, đây sẽ là khoảng trống để đối thủ có thể khai thác.

Bayern Munich đã giành chiến thắng ở trận ra quân trong 22 mùa giải Champions League gần nhất.

Trái ngược với sự chệch choạc nơi hàng thủ đối phương, Bodo Glimt lại sở hữu hàng thủ rất đáng nể. Tính riêng 10 trận gần đây, đại diện Na Uy thắng tới 9 và chỉ hòa 1. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự là điểm tựa lớn cho HLV Knutsen khi họ giữ sạch lưới 5 trong 11 trận gần nhất.

Dù là đội bóng rất nhỏ ở sân chơi của các đại gia, nhưng Bodo Glimt từng tạo nên những cơn địa chấn chấn động châu Âu mùa trước khi đả bại những tên tuổi lừng lẫy như Man City, Atletico Madrid hay Sporting. Do đó, Bayern cũng không thể coi thường bản lĩnh của đối thủ.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Bodo Glimt

Về mặt nhân sự, HLV Vincent Kompany đối mặt với sự tổn thất đáng kể trên hàng công khi Serge Gnabry tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cơ khép, trong khi Bryan Zaragoza dính chấn thương đầu gối.

Hàng thủ Bayern cũng chịu tổn thất khi trung vệ trẻ Tarek Buchmann chưa thể thi đấu sau phẫu thuật cổ chân, còn Sacha Boey thụ án treo giò. Dù vậy, Bayern đón nhận tin vui khi trung vệ Kim Min-jae đã sẵn sàng tái xuất để sát cánh cùng Dayot Upamecano ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trên hàng công, bộ ba Michael Olise, Jamal Musiala và Luis Diaz sẽ là những ngòi nổ hỗ trợ phía sau chân sút chủ lực Harry Kane - người đã ghi 14 bàn thắng ở Champions League và 61 bàn tính trên mọi đấu trường mùa trước. Sự hiện diện của một “siêu sát thủ” như Kane giúp Bayern không chỉ có một trung phong đủ khả năng biến những tình huống áp đảo thành bàn thắng, mà còn tạo ra áp lực tâm lý vô cùng lớn lên hàng phòng ngự Bodo Glimt.

Bản thân Luis Diaz cũng là một nhân tố quan trọng. Tân binh người Colombia ghi 7 bàn mùa trước và đặc biệt nổi bật ở khả năng tạo cơ hội, với 23 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội trên mọi đấu trường mùa trước. Khi Bayern phải đối mặt với một hàng thủ lùi sâu, khả năng tạo đột biến của Diaz sẽ rất quan trọng.

Harry Kane (số 9), tác giả của 61 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước, sẽ là mối hiểm họa lớn nhất với Bodo Glimt.

Bên phía đội khách, danh sách thương binh cũng dài không kém Bayern. HLV Kjetil Knutsen sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Jostein Gundersen do chấn thương đùi, còn Haitam Aleesami vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương chân. Tuyến giữa của họ bị tổn hại nặng nề khi cả Magnus Bech Riisnaes và Haakon Evjen đều ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Ở hàng công, August Mikkelsen dính chấn thương háng.

Dù vậy, tin vui là ngôi sao chạy cánh Jens Petter Hauge - người đã có 1 bàn thắng và 3 kiến tạo gần đây - đã trở lại tập luyện và sẵn sàng xuất phát từ đầu bên cạnh Andreas Helmersen và Ole Didrik Blomberg. Sự xuất hiện của Hauge có thể đem lại cho Bodo Glimt khả năng phản công mạnh mẽ hơn và có lẽ, ngay cả trong trường hợp để thua Bayern Munich đêm nay, đội bóng Na Uy cũng vẫn ghi được bàn danh dự.