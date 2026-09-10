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Uzbekistan chốt danh sách dự ASIAD 2026, gọi cả ngôi sao từ châu Âu về đấu U23 Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Uzbekistan, đối thủ chính của Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự sự kiện. Đội tuyển này chỉ dùng lực lượng sinh từ 2005 trở về sau nhưng phần lớn các cầu thủ của họ đều rất đáng gờm.

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Môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản, áp dụng thể thức dành cho lứa tuổi U23 kết hợp tối đa 3 cầu thủ quá tuổi.

Tại sân chơi này, lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines. Trong số các đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp, U23 Uzbekistan được đánh giá là chướng ngại vật đáng gờm nhất nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một chiến lược phát triển bài bản, dài hơi.

Đại diện Trung Á đã sớm khởi động cỗ máy vận hành cho chiến dịch tại xứ sở mặt trời mọc từ những ngày đầu tháng 9. HLV trưởng Ravshan Khaydarov triệu tập danh sách gồm 26 cầu thủ, bắt đầu rèn quân tại thủ đô Tashkent từ ngày 1/9 trước khi di chuyển sang Trung Quốc tập huấn. Tại đây, ông đã chốt danh sách 23 cái tên.

Đáng chú ý, thay vì tận dụng tối đa suất quá tuổi hay gom những cựu binh U23 dày dạn kinh nghiệm, bóng đá Uzbekistan quyết định cử nòng cốt lứa U21 tham dự ASIAD lần này. Đây là bước đi có tính toán rõ ràng nhằm tôi luyện bản lĩnh thi đấu cho dàn măng non, hướng tới mục tiêu đường dài là vòng chung kết U23 châu Á 2028 và tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

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Mukhammadali Urinboev là nhạc trưởng của U23 Uzbekistan

Dù ra sân với đội hình trẻ hơn mặt bằng chung của giải đấu, song U23 Uzbekistan vẫn sở hữu sức mạnh đáng nể nhờ dàn nhân tố chất lượng, nổi bật nhất là cái tên Mukhammadali Urinboev. Chân sút trẻ này hiện đang thi đấu tại châu Âu trong màu áo Royal Antwerp ở giải VĐQG Bỉ. Anh được liệt kê là 1 trong 23 tài năng trẻ đáng chú ý nhất hiện tại đang thi đấu ở Bỉ.

Với khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí hộ công lẫn hai hành lang cánh, Urinboev được trang thống kê Transfermarkt định giá khoảng 400.000 euro, đưa anh vào nhóm những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại kỳ ASIAD năm nay. Các đồng đội của Urinboev dù chưa bước qua tuổi 21 vẫn được định giá rất cao, như Azizbek Tulkinbekov (400.000 euro), Firdavs Abdurakhmonov (350.000 euro)…

Bên cạnh điểm tựa mang hơi thở bóng đá châu Âu từ Urinboev, bộ khung còn lại của đội bóng Trung Á được tạo nên bởi các tài năng ưu tú đang khoác áo những CLB hàng đầu trong nước như Pakhtakor, Nasaf hay Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt trong số đó như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev vốn đã "nhẵn mặt" ở các đợt tập trung đội tuyển trẻ quốc gia và sở hữu kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Sự kết hợp giữa khát khao khẳng định mình của lứa U21 và tư duy hiện đại từ ngôi sao đang chơi bóng ở Bỉ biến U23 Uzbekistan thành thử thách cực đại đối với U23 Việt Nam trong trận chiến giữa 2 đội tuyển vào ngày 22/9.

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Danh sách U23 Uzbekistan dự ASIAD 2026
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Đặng Lai
#Uzbekistan #ASIAD 2026 #U23 Việt Nam #U23 Uzbekistan #U21 #U23 #bóng đá châu Á #ASIAD

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