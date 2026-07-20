Tuyển quần vợt Davis Cup Vietnam trụ hạng nhóm III châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Sau hai thất bại đầu giải, đội tuyển quần vợt Việt Nam thắng chủ nhà Malaysia và vượt qua hạt giống số một Uzbekistan ở trận play-off, qua đó trụ hạng tại Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương năm 2026.

Đội tuyển quần vợt quốc gia Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành hành trình tại Davis Cup Asia/Oceania Group III 2026. Giải đấu diễn ra tại Malaysia từ ngày 14-18/7, quy tụ các đội tuyển cạnh tranh suất thăng hạng và tránh xuống Nhóm IV mùa sau.

Thành phần đội tuyển Việt Nam gồm HLV Nguyễn Phi Anh Vũ cùng 4 tay vợt Vũ Hà Minh Đức, Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Minh Phát và Nguyễn Đại Khánh.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu giải đấu không thuận lợi khi lần lượt thua Saudi Arabia và Iran với cùng tỷ số 1-2. Dù không giành chiến thắng chung cuộc, các tay vợt Việt Nam đều thắng ở nội dung đôi trong hai cuộc đối đầu này.

Đội tuyển quần vợt quốc gia Việt Nam vừa về nước sau khi hoàn thành hành trình tại Davis Cup Asia/Oceania Group III 2026.

Kết quả trên cho thấy đội tuyển duy trì khả năng cạnh tranh, dù gặp khó ở các trận đơn. Trước áp lực phải giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng trụ hạng, các tuyển thủ Việt Nam lấy lại sự tự tin khi bước vào lượt đấu thứ ba gặp chủ nhà Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu hiệu quả ở cả nội dung đơn và đôi, giành chiến thắng 3-0. Kết quả giúp thầy trò HLV Nguyễn Phi Anh Vũ cải thiện vị trí, đồng thời có thêm động lực trước trận play-off quyết định với Uzbekistan.

Uzbekistan được xếp hạt giống số một bảng A và sở hữu các tay vợt có thứ hạng ATP cao hơn đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam giải quyết cuộc đối đầu chỉ sau hai trận đơn, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở trận đầu, Phạm La Hoàng Anh đối đầu Damir Abdusamadov, tay vợt Uzbekistan đứng hạng 2.070 ATP. Đại diện Việt Nam giành chiến thắng 2-1 sau ba set, tạo lợi thế quan trọng cho toàn đội.

Hoàng Anh nhập cuộc chủ động, duy trì sự kiên trì trong những loạt bóng giằng co và xử lý tốt các thời điểm có tính quyết định. Chiến thắng của tay vợt này giúp đội tuyển Việt Nam giảm đáng kể áp lực trong trận đơn tiếp theo.

Vũ Hà Minh Đức sau đó gặp Amir Milushev, tay vợt đứng hạng 1.600 ATP. Minh Đức thắng set đầu với tỷ số 6-2. Sang set thứ hai, đại diện Uzbekistan thi đấu quyết liệt hơn, buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Minh Đức giữ được sự ổn định để thắng 7-3, qua đó khép lại set đấu với tỷ số 7-6 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này giúp Việt Nam đánh bại Uzbekistan mà không cần thi đấu trận đôi.

Các tay vợt trong giải đấu.

HLV trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển chịu áp lực sau hai thất bại đầu tiên và phải đối đầu những đối thủ có thứ hạng cao hơn.

“Tôi rất vui và tự hào về tinh thần thi đấu của các VĐV. Dù phải đối đầu với những đối thủ có thứ hạng ATP cao hơn, toàn đội luôn đoàn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và nỗ lực đến điểm số cuối cùng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại Nhóm III năm nay”, HLV Nguyễn Phi Anh Vũ chia sẻ.

Theo ban huấn luyện, sự chuẩn bị về chuyên môn, khả năng hỗ trợ lẫn nhau và tinh thần thi đấu của các thành viên là những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn khó khăn. Các tay vợt Việt Nam thể hiện sự tiến bộ qua từng trận, từ hai chiến thắng ở nội dung đôi trước Saudi Arabia, Iran đến trận thắng toàn diện trước Malaysia và màn thể hiện bản lĩnh khi gặp Uzbekistan.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam tiếp tục góp mặt tại Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương vào mùa giải tới. Trong khi đó, chủ nhà Malaysia và Uzbekistan phải xuống thi đấu tại Nhóm IV.

Kết quả trụ hạng giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu đặt ra tại giải. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, tiếp tục chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế tiếp theo.