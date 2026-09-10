Nhận định Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội, 19h15 ngày 10/9: Nảy lửa derby

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Màn so tài giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội chính là tâm điểm vòng 2. Trận derby mang dáng dấp của một trận chung kết sớm khi hai ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương chạm trán ngay giai đoạn khởi đầu.

Thể Công Viettel bước vào trận derby Thủ đô với tâm lý khá hưng phấn sau màn ra quân thuận lợi. Dù phải làm khách trên sân của tân binh Trường Tươi Đồng Nai, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Ribamar và trung vệ Việt kiều Kyle Colonna.

Chiến thắng ấy tiếp tục nối dài chuỗi thành tích rất ổn định của Thể Công Viettel tại sân chơi V.League. Tính từ tháng 2/2026, đội bóng áo lính đã trải qua 15 trận liên tiếp không thua tại giải VĐQG, trong đó có 10 chiến thắng và 5 trận hòa. Họ cũng đang là đương kim á quân V.League sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ hai.

Thể Công Viettel mùa này cũng được tăng cường lực lượng rất mạnh. Đội bóng của HLV Popov mang về tới 11 tân binh, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario và Andree Luiz... Sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới giúp đội chủ nhà có thêm chiều sâu để cạnh tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, CAHN thậm chí còn có màn chạy đà ấn tượng hơn. Nhà đương kim vô địch LPBank V.League 1 đã thắng Adelaide United 2-0 tại vòng loại AFC Champions League Elite, sau đó vượt qua Công an TP.HCM 5-0 ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia trước khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 tại vòng khai mạc V.League. Như vậy, đội quân của HLV Mano Polking đã thắng cả 3 trận chính thức gần nhất, ghi 9 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Alan Grafite và Leo Artur tiếp tục là hai mũi tấn công đáng sợ nhất của CAHN. Leo Artur ghi bàn mở tỷ số trước Hà Tĩnh, trong khi Alan ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó, Alan cũng lập cú đúp trong trận thắng 5-0 ở Siêu cúp, còn Leo Artur đóng góp tới 3 đường kiến tạo.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 2 khi đương kim á quân chạm trán đương kim vô địch, đại diện cho 2 trường phái đối nghịch, 2 tập thể đáng sợ bậc nhất bóng đá Việt Nam. Điều thú vị là cả 2 đội bóng này cũng chính là những đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu lục mùa 2026/27.

2 đội bóng đều thắng 2-0 trong ngày khai màn. Nhưng cách thức giành chiến thắng của họ có đôi chút khác nhau. Công an Hà Nội tấn công đối thủ bằng thế trận dồn ép, liên tục tung ra những pha ra đòn chất lượng. Nếu hàng thủ Hà Tĩnh không xuất sắc, có lẽ họ đã nhận nhiều hơn 2 bàn thua.

Trong khi đó Thể Công Viettel chọn lối chơi rình rập. Họ chỉ đẩy cao nhịp độ sau phút 60. Không cần hoa mỹ, không cần duy trì nhịp độ cao, đội bóng này vẫn ghi 2 bàn từ 2 tình huống không chiến để lấy trọn vẹn 3 điểm từ tay Đồng Nai.

2 đội bóng đều bỏ túi trọn vẹn 3 điểm cùng chỉ số phụ ấn tượng, nhanh chóng thiết lập trật tự ở nhóm dẫn đầu theo các cách khác nhau. Và chi tiết ấy càng mang tới sự hấp dẫn cho cặp đấu này.

Nó càng trở nên hấp dẫn vì ở LPBank V.League 1 hiện tại, dường như Thể Công Viettel là gương mặt duy nhất có thể khiến Công an Hà Nội phải trầy trật. 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân giữa hai đội hoàn toàn ở thế cân bằng tuyệt đối với 2 chiến thắng chia đều cho mỗi bên và 1 trận hòa. Trong lần đụng độ vào ngày 7/6/2026, chính Thể Công Viettel đã khiến CAHN phải nếm trái đắng với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ngay trong hiệp một.

Trước đó, tại sân chơi Cúp Quốc gia, đội bóng áo lính cũng từng xuất sắc cầm chân đối thủ 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức rồi hạ gục CAHN trên chấm luân lưu cân não. Những dẫn chứng thực tế đó cho thấy Thể Công Viettel ngay cả khi bị đánh giá thấp hơn thì vẫn chưa bao giờ e ngại sức mạnh tấn công của nhà đương kim vô địch và luôn biết cách khắc chế lối đá của đối phương.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở cuộc đấu trên băng ghế huấn luyện. HLV Velizar Popov đang có thành tích đối đầu khá tốt trước Mano Polking khi thắng 5, hòa 1 và thua 2 sau 8 lần hai chiến lược gia chạm trán nhau trong sự nghiệp.

Thể Công Viettel sẽ không có Nhâm Mạnh Dũng vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Trường Tươi Đồng Nai. Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt sau ca phẫu thuật chấn thương. Khả năng ra sân của Lucas Alves cũng cần được cân nhắc sau khi trung vệ Brazil phải rời sân sớm ở trận đầu. Đây là những thiếu vắng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới khả năng vận hành của Thể Công Viettel.

Trong khi đó, về cơ bản CAHN sở hữu lực lượng mạnh cho trận đấu này. HLV Mano Polking có nhiều phương án chất lượng trên hàng công với Quang Hải, Đình Bắc, David Henen, Leo Artur và Alan Grafite.