Nhận định Man United vs Sabah, 02h00 ngày 11/9: Mồi ngon cho Quỷ đỏ

TPO - Nhận định bóng đá Man United vs Sabah, League Phase UEFA Champions League 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ lần đầu trải nghiệm sân chơi danh giá nhất châu Âu, liệu Quỷ đỏ có thể tận dụng lợi thế vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm để giành chiến thắng giòn giã?

Man United vs Sabah

Nhận định Man United vs Sabah

Đội bóng của Michael Carrick bước vào trận đấu này sau màn trình diễn chưa thực sự trọn vẹn tại Premier League. Đội chủ sân Old Trafford vừa để Everton cầm hòa 2-2 dù đã hai lần vươn lên dẫn trước. Trận gặp Sabah vì thế đến vào thời điểm khá phù hợp. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể, “Quỷ đỏ” có cơ hội vừa tìm lại cảm giác chiến thắng, vừa thử nghiệm những phương án nhân sự trước khi bước vào chuỗi trận khắc nghiệt phía trước.

Một trong những điểm đáng chú ý của Quỷ đỏ hiện tại nằm ở hàng công. Những cầu thủ như Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford hay Benjamin Sesko đều có thể tạo ra khác biệt, nhưng vấn đề của Man United là họ vẫn đang trong quá trình xây dựng sự kết nối giữa các vị trí. Trận hòa Everton cho thấy những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, đặc biệt trong các tình huống phối hợp tấn công, nhưng khả năng vận hành đồng bộ vẫn là điều Michael Carrick cần tiếp tục cải thiện.

Ở trận đấu tới, Manchester United gần như chắc chắn sẽ kiểm soát thế trận. Lợi thế sân nhà, chất lượng cầu thủ vượt trội cùng sự cổ vũ từ Old Trafford sẽ giúp đội bóng Anh chủ động đẩy Sabah về phần sân nhà ngay từ những phút đầu. Điều quan trọng với Quỷ đỏ là phải tận dụng tốt các cơ hội. Nếu sớm có bàn thắng, trận đấu có thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Đại diện Azerbaijan là một trong những bất ngờ lớn của mùa giải khi vượt qua bốn vòng loại để lần đầu tiên góp mặt ở League Phase. Việc có mặt tại Old Trafford đã là một trải nghiệm đặc biệt với Sabah. So với Man United, đội bóng Azerbaijan gần như không có nhiều kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao tại Champions League.

Tuy nhiên, chính vị thế cửa dưới có thể giúp Sabah bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Họ không chịu áp lực phải giành chiến thắng và hoàn toàn có thể lựa chọn một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, với số đông cầu thủ án ngữ ở gần vòng cấm, rồi kiên nhẫn chờ đợi những tình huống phản công.

Tuy nhiên, để tạo ra bất ngờ tại Old Trafford là nhiệm vụ hoàn toàn khác. Sabah có thể phòng ngự tốt trong một khoảng thời gian, nhưng việc duy trì sự tập trung trước sức ép liên tục từ những cầu thủ tấn công đẳng cấp cao của Man United sẽ là thử thách cực lớn.

Quỷ đỏ sở hữu quá nhiều lợi thế trong cuộc đối đầu này. Đội chủ nhà có chất lượng đội hình vượt trội, nhiều ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu và đặc biệt là lợi thế được chơi tại Old Trafford. Ba điểm là mục tiêu bắt buộc đối với thầy trò Michael Carrick và hoàn toàn có thể thắng rất đậm nếu tận dụng tốt các cơ hội ngon ăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man United vs Sabah

5 trận đấu gần nhất của Man United.

5 trận đấu gần nhất của Sabah.

Hai đội gặp nhau lần đầu tiên.

Thông tin lực lượng Man United vs Sabah

HLV Carrick không có sự phục vụ của Amad Diallo, De Ligt, Baleba, Ugarte, Heaton do chấn thương.

Sabah chỉ vắng Khayal Aliyev.

Đội hình dự kiến Man United vs Sabah

Man United: Lammens; Dalot, Yoro, Lisandro Martinez, Mazraoui; Manoo, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Dorgu; Sesko.

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliyev, Lepinjica; Simic, Isayev, Nwachukwu; Mickels.

Dự đoán tỷ số Man United 3-0 Sabah