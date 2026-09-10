Hơn 100 tay vợt hàng đầu dự ATP Challenger 50 Phan Thiet

Tháng 9 này – Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nova Sports tổ chức hai giải ATP Challenger 50 Phan Thiết, diễn ra liên tiếp trong hai tuần từ 06–13/09/2026 và 13–20/09/2026 tại NovaWorld Phan Thiet, Lâm Đồng.

ATP Challenger 50 Phan Thiết 2026 quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu quốc tế tham dự

Đây là hai giải ATP Challenger 50 lần thứ 3 và thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Sports Festival 2026, tiếp tục đưa Phan Thiết trở thành điểm đến của các giải quần vợt chuyên nghiệp quốc tế.

Hai tuần thi đấu quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng giá trị tiền thưởng 63.000 USD mỗi tuần, tương đương khoảng 1,66 tỷ đồng. Tổng tiền thưởng của hai tuần thi đấu lên tới 126.000 USD, tương đương khoảng 3,31 tỷ đồng.

Giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenger Tour, đóng vai trò quan trọng trong hành trình tích lũy điểm số, cải thiện thứ hạng ATP và hướng tới các giải đấu cấp độ cao hơn của các tay vợt chuyên nghiệp.

Danh sách tranh tài tại Phan Thiết có sự góp mặt của nhiều tay vợt quốc tế đáng chú ý. Nổi bật là Moïse Kouamé (Pháp) – hạt giống số 1 của giải và tay vợt thuộc nhóm Top 200 ATP; Rodrigo Pacheco Méndez (Mexico) – hạt giống số 2; cùng Ilia Simakin – hạt giống số 3.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm là Cruz Hewitt (Australia) – con trai của huyền thoại quần vợt Australia Lleyton Hewitt, cựu số 1 thế giới và nhà vô địch Grand Slam. Tay vợt trẻ 18 tuổi đang từng bước khẳng định mình trên hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và hiện đứng hạng 354 ATP.

Bên cạnh đó, Maximus Jones và Kasidit Samrej, hai tay vợt hàng đầu của Thái Lan, cũng góp mặt tại Phan Thiết. Trong đó, Maximus Jones - Tay vợt sinh năm 2004 đang đứng hạng 489 ATP, đồng thời là Đương kim Vô địch SEA Games 33 ở nội dung Đơn Nam và Đôi Nam.

Sự hiện diện của các tay vợt trẻ giàu tiềm năng cùng những Vận động viên có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng ATP hứa hẹn mang đến hai tuần tranh tài có chất lượng chuyên môn cao và nhiều trận đấu hấp dẫn tại NovaWorld Phan Thiết.

ATP Challenger 50 là cơ hội cho các vận động viên Việt Nam cọ xát với các tay vợt quốc tế

Đặc biệt, giải đấu tiếp tục mở ra cơ hội để các tay vợt Việt Nam được trực tiếp thi đấu, cọ xát với những đối thủ chuyên nghiệp quốc tế ngay trên sân nhà. Thông qua các suất wild card, nhiều tay vợt Việt Nam có cơ hội góp mặt tại giải, trong đó có Hoàng Thành Trung – tay vợt kỳ cựu của quần vợt Việt Nam; cùng các gương mặt Nguyễn Minh Phát (AP Sports), Trương Thành Minh (AP Sports), Trần Quốc Cường (AP Sports), Nguyễn Minh Thiên (Becamex – TP.HCM) và Nguyễn Nam (TP.HCM).

Việc được thi đấu với những tay vợt đang hoạt động thường xuyên trên hệ thống ATP không chỉ mang ý nghĩa về thành tích. Đây còn là cơ hội để các VĐV Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao bản lĩnh, tiếp cận tốc độ và trình độ chuyên môn của quần vợt chuyên nghiệp, đồng thời hướng tới việc tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng ATP.

Đối với các tay vợt trẻ, những giải đấu quốc tế được tổ chức ngay tại Việt Nam còn giúp giảm đáng kể rào cản về chi phí và khoảng cách địa lý khi theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Việc liên tục đăng cai các giải thuộc hệ thống ATP Challenger Tour là một phần trong định hướng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhằm tăng số lượng và chất lượng các giải đấu quốc tế tổ chức trong nước, tạo thêm sân chơi chuyên nghiệp cho VĐV Việt Nam và từng bước kết nối quần vợt Việt Nam sâu hơn với hệ thống thi đấu quốc tế.

Thông qua sự phối hợp giữa Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Công ty Cổ phần Nova Sports, NovaWorld Phan Thiet tiếp tục được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện quần vợt trong nước và quốc tế trong năm 2026.

Không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, hai tuần ATP Challenger 50 còn góp phần đưa hình ảnh Phan Thiết – Lâm Đồng đến gần hơn với VĐV, đội ngũ chuyên môn và người hâm mộ quốc tế; qua đó thúc đẩy sự kết nối giữa thể thao, du lịch và các hoạt động trải nghiệm điểm đến trong khuôn khổ Sports Festival 2026.

Với hơn 100 tay vợt tham dự, tổng tiền thưởng 126.000 USD cho hai tuần cùng sự góp mặt của nhiều tay vợt quốc tế và Việt Nam, ATP Challenger 50 Phan Thiết 2026 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời tạo thêm động lực cho các tay vợt Việt Nam trên hành trình vươn ra đấu trường chuyên nghiệp quốc tế.