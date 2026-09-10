Hà Nội chưa cho thủ môn lên tuyển U23 dự Asiad 20

TPO - U23 Việt Nam chỉ có 2 ngày chuẩn bị tại Nhật Bản trước khi có trận đấu đầu tiên ở Asiad 20, với mục tiêu vào tới tứ kết.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự Asiad 20 với mục tiêu vào tứ kết

"Đội không có nhiều thời gian để chuẩn bị lắp ráp đội hình. U23 Việt Nam về cơ bản gặp khó khăn về lực lượng. Hiện HLV trưởng mới chỉ có 2 thủ môn, còn CLB Hà Nội hiện chưa cho thủ môn lên"-Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Anh Tú hôm nay cho biết.

Chuẩn bị cho Asiad 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển U23 Việt Nam mới đây đã công bố danh sách tập trung với 3 thủ môn gồm Phạm Đình Hải (Hà Nội), Hoa Xuân Tín (Công an TPHCM) và Cao Văn Bình (SLNA). Do trùng thời điểm với việc đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên HLV Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại Asiad 2026 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam chưa đủ quân để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nhật Bản)

Tại Asiad 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Kuwait (ngày 15/9), Philippines (18/9) và Uzbekistan (22/9). Theo kế hoạch, đội sẽ đặt chân tới Nhật Bản vào ngày 13/9. Như vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có hơn 1 ngày trước khi bước vào trận đấu với U23 Kuwait.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là vào tới bán kết Asiad 20. Đội cũng được chuẩn bị để hướng đến SEA Games 2027, diễn ra năm sau tại Malaysia.

Cầu thủ trẻ không được cho lên tuyển

Đề cập đến thất bại gần đây của U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027, ông Trần Anh Tú cho biết bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, thì U20 Việt Nam gặp khó khăn lực lượng do nhiều cầu thủ trẻ không được CLB cho lên tuyển.

"Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra đúng thời điểm giải VĐQG đang chuẩn bị khởi tranh, một số CLB vì vậy giữ quân. Điều này khiến HLV trưởng gặp khó khăn lực lượng. Như trường hợp Nguyễn Lê Phát chỉ đá 1 trận thì trở về Ninh Bình, lập tức ghi bàn ở trận đá với Hải Phòng"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Đội tuyển U20 Việt Nam 2 lần lỡ hẹn với giải châu lục

Bên cạnh đó, cả 3 đối thủ của U20 Việt Nam gồm Triều Tiên, Iran và Palestine đều mạnh, trội hơn về thể hình thể lực. Qua đánh giá tổng kết thì U20 Việt Nam thua phần nhiều cuối hiệp 2, thời điểm thể lực đã xuống.

Theo ông Trần Anh Tú, sắp tới VFF sẽ tập trung chuẩn bị kỹ cho đội U17 Việt Nam để hướng đến VCK FIFA World Cup, đồng thời chuẩn bị cho cuộc đua châu Á trong các năm 2028-2030.