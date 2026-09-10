Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery: Hành trình khám phá miền sử thi

TPO - Kế thừa những giá trị của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong, giải "Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery" hứa hẹn đưa vận động viên đến với hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và cảnh sắc Tây Bắc. Ngay từ khâu chuẩn bị cho mùa đầu tiên, cộng đồng chạy bộ đã được mời góp ý để cùng ban tổ chức xây dựng giải đấu.

Ngày 10/9, tại Epic Tower Swiss-Belresidences Hanoi (Hà Nội), báo Tiền Phong, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức chương trình gặp mặt đại diện các câu lạc bộ và cộng đồng chạy bộ, giới thiệu giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Công ty thời trang nam Coolmate, đối tác trang phục của giải; ông Nguyễn Trường Giang, đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cùng đại diện các câu lạc bộ, cộng đồng chạy bộ.

Từ phác họa cung đường, ý tưởng thiết kế vật phẩm đến phương án di chuyển, lưu trú và bảo đảm an toàn, nhiều nội dung được trao đổi trực tiếp, góp phần hoàn thiện công tác chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên.

Điểm hẹn mới từ nền tảng Tiền Phong Marathon

Trải qua 67 năm hình thành và phát triển, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của điền kinh Việt Nam và phong trào chạy bộ. Qua mỗi mùa giải, bên cạnh những cuộc đua thành tích là dấu ấn của vùng đất đăng cai, sự đón tiếp nồng hậu của người dân và những khoảnh khắc xúc động trong Lễ thượng cờ, tôn vinh lá cờ Tổ quốc.

Tiếp nối những giá trị ấy, báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery. Giải hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người yêu chạy bộ trong việc kết hợp thi đấu với du lịch, trải nghiệm.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết, ban tổ chức mong muốn tạo không gian trao đổi gần gũi, lắng nghe những người trực tiếp tham gia để cùng xây dựng giải ngay từ mùa đầu tiên.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ tại cuộc gặp mặt

Theo bà Thu Hà, sự đồng hành của cộng đồng chạy bộ là một phần quan trọng làm nên thương hiệu Tiền Phong Marathon. Với điểm hẹn mới tại Điện Biên, những góp ý về đường chạy, trải nghiệm thi đấu và hoạt động bên lề sẽ giúp ban tổ chức hoàn thiện giải đấu.

Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery được định hướng trở thành giải thường niên, thuộc hệ thống các giải vệ tinh của Tiền Phong Marathon. Giải kế thừa những giá trị đã tạo nên dấu ấn của thương hiệu: kết nối thể thao với lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.

"Những chuyến khảo sát tại Điện Biên, đặc biệt là trải nghiệm ở Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, đã mang lại cảm xúc sâu sắc cho những người tổ chức. Từ đó, ý tưởng về một hành trình chạy gắn với sự tri ân dần hình thành.

Ban tổ chức kỳ vọng, cùng với thành tích trên đường đua, điều đọng lại trong mỗi vận động viên sẽ là ký ức về vùng đất anh hùng, con người Điện Biên và cảm xúc khi tự mình đi qua những địa danh lịch sử", bà Thu Hà chia sẻ.

Cự ly 48km mở ra hành trình khám phá

Theo kế hoạch, giải dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và ngước ngoài cùng du khách trong nước và quốc tế.

Giải có bốn cự ly: 5km, 10km, bán marathon 21km và 48km. Trong đó, cự ly dài nhất 48km là điểm nhấn của hành trình khám phá Điện Biên.

Cung đường được thiết kế đi qua những địa danh nổi tiếng như đồi A1, hầm De Castries, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên, nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, hồ Pá Khoang, đảo hoa anh đào, cùng các di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết địa phương kỳ vọng giải chạy góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và thúc đẩy phát triển du lịch.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, chuỗi sự kiện bên lề sẽ có chương trình nghệ thuật đón năm mới; Lễ thượng cờ Tổ quốc; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ; và giao lưu văn hóa. Những trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm như đẩy xe đạp thồ, kéo pháo, tung còn, ném pao, giã bánh dày cũng được giới thiệu, mở thêm cơ hội để người tham dự tìm hiểu lịch sử và đời sống văn hóa địa phương.

“Chúng tôi mong muốn qua giải chạy, vận động viên có thêm cơ hội cảm nhận Điện Biên ở nhiều góc độ, từ những giá trị lịch sử đến cảnh quan và đời sống văn hóa. Một chuyến đi đáng nhớ sẽ giúp mỗi người có thêm tình cảm với vùng đất lịch sử và muốn giới thiệu Điện Biên tới bạn bè, người thân”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Kể câu chuyện Điện Biên qua từng vật phẩm

Tinh thần “Bản hùng ca huyền thoại” được gửi gắm trong bộ vật phẩm (racekit) của giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery, từ trang phục đến huy chương và phụ kiện. Những thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính Điện Biên và văn hóa bản địa, gợi mở câu chuyện về vùng đất lịch sử.

Các mẫu áo màu xanh lấy cảm hứng từ áo trấn thủ của người chiến sĩ Điện Biên, kết hợp những họa tiết gợi nhắc lịch sử. Chiếc khăn tạo điểm nhấn với thiết kế lấy ý tưởng từ khăn piêu của đồng bào Thái, tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương.

Trong khi đó, ý tưởng huy chương khai thác hình ảnh chiếc bi đông, vật dụng gắn bó với người lính Điện Biên. Mỗi vật phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành một kỷ vật, lưu giữ cảm xúc và ký ức của vận động viên sau hành trình khám phá miền sử thi.

Ông Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Công ty thời trang nam Coolmate.

Để ý tưởng ấy phù hợp với hoạt động thể thao, thiết kế cần đồng thời giải quyết yêu cầu về công năng. Với người chạy đường dài, chiếc áo phải tạo sự thoải mái trong suốt quá trình vận động.

Ông Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Công ty thời trang nam Coolmate, cho biết đơn vị mong muốn chuyển tải tinh thần của sự kiện qua trang phục, đồng thời chú trọng trải nghiệm sử dụng của người chạy. Những yếu tố được quan tâm gồm chất liệu nhẹ, nhanh khô, hạn chế bết dính và cách xử lý đường may để giảm ma sát.

Theo định hướng này, cảm hứng từ áo trấn thủ sẽ được thể hiện trên một sản phẩm đáp ứng nhu cầu vận động, giúp kết nối câu chuyện lịch sử với trải nghiệm thực tế trên đường chạy.

Cùng cộng đồng hoàn thiện mùa giải đầu tiên

Tại buổi gặp mặt, đại diện các câu lạc bộ đặt nhiều câu hỏi về giờ xuất phát, điều kiện ánh sáng và thời gian giới hạn hoàn thành cự ly 48km. Một số ý kiến đề xuất cung cấp tệp dữ liệu đường chạy để vận động viên chủ động tìm hiểu, tăng cường biển chỉ dẫn và bố trí cờ Tổ quốc tại những vị trí phù hợp.

Ban tổ chức ghi nhận các góp ý để tiếp tục hoàn thiện phương án chuyên môn, bố trí lực lượng hướng dẫn và bảo đảm an toàn trên đường chạy.

Di chuyển và lưu trú cũng là mối quan tâm lớn của cộng đồng chạy bộ. Ban tổ chức cho biết sẽ làm việc với các doanh nghiệp vận tải, cơ sở lưu trú để tìm phương án hỗ trợ chi phí, tạo thuận lợi cho vận động viên. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được thống nhất với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đại diện BTC trả lời câu hỏi từ cộng đồng chạy bộ.

Đại diện địa phương cho biết sẽ phối hợp rà soát năng lực lưu trú, vận động các cơ sở niêm yết và giữ ổn định giá dịch vụ, đồng thời bố trí đầu mối tiếp nhận phản ánh.

Trên đường chạy, các lực lượng y tế, công an và đơn vị liên quan sẽ phối hợp triển khai phương án bảo đảm an toàn. Việc cải tạo những đoạn đường cần thiết, kiểm soát các điểm giao cắt và quản lý vật nuôi tại khu dân cư có đường đua đi qua cũng được đặt ra tại buổi trao đổi.

Những câu hỏi, đề xuất cụ thể từ cộng đồng là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện mùa giải đầu tiên. Với Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery, hành trình khám phá miền sử thi đang bắt đầu từ chính sự chung tay của những người yêu chạy bộ.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ: