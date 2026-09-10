Chơi thiếu người, Công an Hà Nội vẫn giành 3 điểm trong trận derby Thủ đô

TPO - Trong một pha treo bóng từ cánh trái, Công an Hà Nội đã ghi bàn. Stefan Mauk đánh đầu dũng mãnh khiến Văn Việt dù nỗ lực hết sức nhưng không thể cản phá. Công an Hà Nội giành 3 điểm quý như vàng để tạm vươn lên dẫn đầu BXH. Đây là chiến thắng quý giá của họ trong bối cảnh đội bóng này chơi thiếu người.

report Trận đấu kết thúc, 3 điểm trọn vẹn cho Công an Hà Nội goal VÀO!!! 90'+3: Đình Bắc treo bóng đầy cảm giác, bên trong Stefan Mauk đánh đầu dũng mãnh. Mành lưới Thể Công Viettel đã rung lên. 1-0 cho Công an Hà Nội. report Nguy hiểm 90'+3: Đình Bắc một lần nữa khiến hàng thủ Thể Công Viettel chao đảo với cú sút phạt sắc lẹm. Thủ môn Văn Việt xuất sắc bay người cản phá. report 2 đội dễ chia điểm 86': Thể Công Viettel muốn tấn công nhưng thiếu ý tưởng trong khi Công an Hà Nội dường như đã hài lòng với trận hòa nên họ tập trung cho mặt trận phòng thủ. report Không được 80': Paulinho có bóng từ cự ly gần 30 mét. Anh tung cú sút căng đưa bóng đi vọt xà. Đây là pha bóng cho thấy sự bế tắc của Thể Công Viettel dù họ hơn người. report Thế trận vẫn rất chậm 76': Thể Công Viettel có nhiều bóng nhưng họ không giỏi áp đặt thế trận. Đó là lý do các cơ hội vẫn chưa xuất hiện. red Thẻ đỏ cho Công an Hà Nội 69': Không bất ngờ khi sau khi xem VAR, trọng tài quyết định thay đổi màu thẻ từ vàng sang đỏ. Văn Hậu bị đuổi khỏi sân và Công an Hà Nội chỉ còn 10 người. report Văn Hậu vào bóng quá quyết liệt 66': Trong pha tranh bóng với Ngọc Tân, Văn Hậu đã giẫm thẳng vào ống đồng của đối thủ. Trọng tài đang xem VAR. substitution Alan vào sân 60': Công an Hà Nội tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Alan. Đình Bắc được rút ra khỏi sân. report Thể Công Viettel đang rất 'cứng đầu' 56': Thể Công Viettel tranh bóng quyết liệt từ giữa sân khiến các pha lên bóng của Công an Hà Nội như đâm đầu vào tường. report Hai đội vẫn đá rất cẩn trọng 50': Thế trận vẫn diễn ra rất chặt chẽ khi 2 đội tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Do vậy, trận đấu vẫn chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu hấp dẫn, cống hiến diễn ra theo đúng ý đồ của 2 đội bóng. Tuy nhiên chưa xuất hiện bàn thắng. report Vẫn là pha hãm thành từ Công an Hà Nội 43': Bóng được đưa xuống đáy biên trước khi căng vào. Tiếc rằng Koko sút bóng quá thiếu cảm giác, tạo điều kiện cho Văn Việt giải nguy. report Không vào! Quá tiếc cho Đình Bắc 38': Đình Bắc thực hiện pha sút phạt hàng rào rất thông minh. Đường bóng đi căng khiến thủ môn Văn Việt chật vật. Phạm Ba băng vào nhưng anh vẫn chậm một nhịp. report Không được 32': Koko nhận bóng từ trong vòng cấm. Anh xoay người uyển chuyển rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà. report Đình Bắc di chuyển rất rộng 27': Công an Hà Nội đang gặp khó nên họ nỗ lực đảo các vị trí để mở ra khoảng trống. Đình Bắc di chuyển rất rộng. Tuy nhiên họ chưa thể khiến Thể Công Viettel nao núng. report Hai bên chơi rất cẩn trọng 22': Sau 10 phút đầu không nhân nhượng, hai đội lúc này đang giảm tốc. Cả hai ưu tiên sự chắc chắn. report Công an Hà Nội đang dần đẩy Thể Công Viettel về phần sân nhà 16': Với hàng tiền vệ kiểm soát bóng vượt trội, Công an Hà Nội đang cầm bóng nhiều, thường xuyên đưa bóng xuống 2 cánh. Tuy nhiên, khối phòng thủ của Thể Công Viettel vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. report Thế trận rất gay cấn 10': Hai CLB đang nỗ lực thể hiện lối chơi sở trường của mình. Công an Hà Nội cầm bóng áp đảo trong khi Thể Công Viettel nỗ lực phòng thủ trước khi chờ đợi những pha phản công. report Nguy hiểm 6': Kevin Phạm Ba đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi bó vào trong. Anh dứt điểm bằng chân trái. Bóng bay sát sạt cột dọc. foul Trận đấu bắt đầu 1': Công an Hà Nội là đội giao bóng trước. report Chờ đợi mưa gôn Xu hướng nhiều bàn thắng đang diễn ra ở cặp đấu này. Trong các màn chạm trán trực tiếp, Thể Công Viettel ghi được 18 bàn (hiệu suất 1,38 bàn/trận), trong khi Công an Hà Nội ghi được 16 bàn (hiệu suất 1,23 bàn/trận). Các trận đấu giữa 2 CLB thường có nhiều hơn 2 bàn. report Thể Công Viettel đang áp đảo về đối đầu Tính từ khi Công an Hà Nội thăng hạng trở lại đấu trường đỉnh cao năm 2023, hai đội đã gặp nhau 13 trận trên mọi đấu trường. Thể Công Viettel chiếm ưu thế với 6 chiến thắng, hòa 4 trận và Công an Hà Nội thắng 3 trận. report Công an Hà Nội bất ngờ cất cặp 'sát thủ' Alan và Artur ngoài sân report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel

Công an Hà Nội, với tư thế của một đội bóng sở hữu dàn sao chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến, luôn triển khai lối chơi theo hướng áp đặt thế trận. Lối chơi của họ xoay quanh khả năng kiểm soát không gian, tận dụng kỹ thuật cá nhân vượt trội của các điểm nổ trên hàng công để phá vỡ khối bê tông phòng ngự của đối phương.

Những pha phối hợp tam giác ở hành lang cánh, kết hợp cùng các đường chọc khe xuyên tuyến sắc lẹm, là vũ khí biến ảo giúp CAHN thường xuyên duy trì thế trận tấn công dồn dập. Đó là lý do CLB này vùi dập Công an TPHCM tới 5-0 ở Siêu cúp Quốc gia vừa qua. Đến thế lực Adelaide United của Australia, đại diện Việt Nam cũng đánh bại 2-0.

Tuy nhiên, mặt trái của việc dâng cao đội hình là những khoảng trống mênh mông phía sau lưng các hậu vệ biên, một điểm yếu chí mạng mà họ đã không ít lần phải trả giá khi đối đầu với các đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén. Hà Tĩnh là một ví dụ. Thực tế là Hà Tĩnh đã làm tung lưới CAHN nhưng rất may là bàn thắng không được công nhận. Trận đấu đó, CAHN đã cho thấy lối chơi của họ còn nhiều mặt phải cải thiện.

Ngược lại, Thể Công Viettel đang mang tới một hình ảnh cực kỳ gai góc, lỳ lợm và mang đậm triết lý thực dụng. Họ không quá hào nhoáng hay hoa mỹ, sức mạnh của đội bóng áo lính đến từ tính kỷ luật thép trong cấu trúc đội hình và khả năng duy trì cự ly phòng ngự hoàn hảo. CLB này sẵn sàng nhường lại thời lượng kiểm soát bóng, lùi sâu về phần sân nhà để giăng ra một khối đội hình thấp nhiều lớp, bịt kín mọi ngả đường dẫn đến khung thành.

Trận thắng Đồng Nai 2-0 là minh chứng. Nhiều thời điểm Thể Công Viettel để đối thủ cầm bóng nhiều nhưng hễ tấn công là Thể Công Viettel tạo ra nguy hiểm, và thành quả của họ là 2 bàn thắng.

Sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự kết hợp với tuyến tiền vệ giàu sức mạnh tranh chấp giúp Thể Công Viettel tạo ra một thế trận vây ráp đầy khó chịu. Khi đối thủ mải mê dâng cao và có dấu hiệu mất kiên nhẫn, đó cũng là lúc những đợt phản công chớp nhoáng với tốc độ cao ở hai biên được kích hoạt. Chỉ cần một đến hai đường chuyền chuyển trạng thái chính xác, bóng đã được đặt vào chân các tiền đạo bứt tốc phía trên, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự hớ hênh nào của đối phương.

Do đó, điểm nóng mang tính quyết định của màn so tài này chắc chắn sẽ tập trung ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đây là nơi các tiền vệ mỏ neo của Thể Công Viettel phải hoạt động với hơn 100% công suất để đánh chặn và chia cắt sợi dây liên lạc giữa các tuyến của đối thủ. Đội bóng nào nắm được khu vực này, đội bóng đó sẽ định đoạt trận đấu.