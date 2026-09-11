Michael Carrick nói gì sau trận đấu tưng bừng nhất từ đầu mùa giải của MU?

TPO - Michael Carrick rất hài lòng với màn tái xuất Champions League hoàn hảo của Man United trước Sabah, nhưng ông vẫn “đòi hỏi nhiều hơn” khi những thử thách cam go hơn đang chờ phía trước.

Rạng sáng nay, sân Old Trafford đánh dấu lần đầu tiên được tổ chức một trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ tháng 12/2023. Tại ngày tái xuất, Quỷ đỏ chạm trán Sabah Baku - một CLB về địa lý thuộc châu Á - mới chỉ thành lập được 9 năm.

MU đã có chiến thắng cách biệt 4-0 trước Sabah, các nhà đương kim vô địch Azerbaijan. Matheus Cunha, Bruno Fernandes và Benjamin Sesko ghi bàn ngay trong hiệp một. Lisandro Martinez đệm bóng cận thành để khép lại khởi đầu không tì vết tại vòng bảng cho MU. Đây cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của họ ở mùa giải này sau chuỗi phong độ thăng trầm tại Ngoại hạng Anh.

Khi được hỏi liệu đây có phải là cách hoàn hảo để bắt đầu màn tái xuất Champions League hay không, HLV Michael Carrick chia sẻ: “Vâng, tôi nghĩ vậy. Thành thật mà nói, đó chính xác là những gì chúng tôi hướng tới. Tôi cho rằng đây là một màn trình diễn tốt từ cá nhân đến tập thể, gần như xuyên suốt toàn bộ trận đấu từ đầu đến cuối. Những cậu nhóc đá chính, những cậu nhóc vào sân thay người, giữ sạch lưới, có bàn thắng và thứ bóng đá hấp dẫn, kịch tính. Đó là một đêm trọn vẹn về mọi mặt”.

MU sẽ tiếp tục chiến dịch Champions League vào tháng 10 bằng các chuyến làm khách tới sân của Atletico Madrid và Como, nhưng mục tiêu trước mắt của họ là trận đại chiến với kình địch Man City tại Old Trafford vào Chủ nhật này.

“Chúng tôi luôn đòi hỏi nhiều hơn”, thuyền trưởng của MU nói. “Về mặt kết quả, đó chưa phải là khởi đầu mà chúng tôi mong muốn (mới thắng 1 trận ở Ngoại hạng Anh). Chúng tôi muốn giành nhiều điểm hơn tại giải quốc nội, nhưng xét về màn trình diễn, có rất nhiều yếu tố chúng tôi tìm kiếm và cảm thấy hài lòng. Và chắc chắn vẫn còn những điểm cần cải thiện.

Tôi nghĩ việc giữ sạch lưới tối nay rất quan trọng với toàn đội. Chúng tôi đã thủng lưới theo nhiều cách khác nhau - có bàn thua găm thẳng góc chữ A và đôi khi bạn can thiệp được, đôi khi chẳng thể làm gì hơn. Nhưng trên phương diện tập thể, chúng tôi đã làm được nhiều điều tích cực. Và đó là lý do chúng tôi hào hứng với những gì mùa giải mang lại, thay vì bị cuốn theo từng trận đấu riêng lẻ.

Chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ suốt mùa giải, chúng tôi muốn tiếp tục thúc đẩy bản thân. Hiện tại, đang có những nét đổi mới tích cực trong đội hình mà mùa trước có lẽ chúng tôi chưa có, những điều chúng tôi đang nỗ lực khơi dậy từ các cầu thủ, và họ đang thể hiện rất tốt. Điều đó thực sự khích lệ tôi”.