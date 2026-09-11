Truyền thông Indonesia yêu cầu đội tuyển 'phải đòi nợ Việt Nam và Singapore' tại FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Truyền thông Indonesia đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc đội nhà sẽ tận dụng FIFA ASEAN Cup 2026 để thanh toán sòng phẳng những món nợ cũ, đặc biệt là thất bại cay đắng trước đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á cách đây chưa lâu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 25/10. Giải đấu năm nay áp dụng thể thức phân hạng với sự góp mặt của các đội bóng hàng đầu khu vực. Indonesia nằm ở hạng 1, bảng A cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh, trong khi bảng B quy tụ Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết diễn ra vào ngày 5/10 trên chảo lửa Gelora Bung Karno. Các đội tuyển còn lại như Lào, Campuchia hay Myanmar... sẽ thi đấu ở hạng 2.

Báo giới xứ vạn đảo xem FIFA ASEAN Cup 2026 là thời cơ vàng không thể bỏ lỡ. Trang CNN Indonesia nhấn mạnh rằng đội bóng của họ đã lên một kế hoạch chi tiết để “tính sổ” từng đối thủ gồm Singapore và Việt Nam. Đây là những đội tuyển đã gieo sầu cho Garuda tại ASEAN CUP 2026 vừa qua.

"Mục tiêu đầu tiên tại vòng bảng là vượt qua Singapore - đội từng cầm chân Indonesia 1-1 đầy khó chịu", ấn phẩm này viết. "Vì trận hòa Singapore mà Indonesia đã không thể vượt qua vòng bảng, chứng kiến thêm một giải đấu thất vọng ở khu vực.

"Tiếp đó, đích ngắm lớn nhất chính là màn tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở trận tranh ngôi vô địch. Khả năng này chỉ xảy ra nếu như 2 đội tuyển Việt Nam và Indonesia giành vị trí nhất bảng A và B, qua đó lấy vé vào chung kết. Và nếu như có thể gặp lại, Indonesia phải thắng đội tuyển này".

Ilhan Fandi là người ghi bàn loại Indonesia tại vòng bảng ASEAN CUP 2026

Có lẽ, ký ức về những thất bại liên tiếp trước "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn còn là nỗi đau nhức nhối với người hâm mộ xứ vạn đảo. Ở hai giải vô địch Đông Nam Á gần nhất, Indonesia đều gục ngã trước Việt Nam và phải dừng bước ngay từ vòng bảng: họ để thua 0-1 dưới thời HLV Shin Tae-yong vào năm 2024, rồi tiếp tục nhận thất bại nặng nề 0-3 dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman trước đoàn quân được tổ chức kỷ luật của HLV Kim Sang-sik.

Thất bại 0-3 vừa qua là nỗi thất vọng lớn bậc nhất, thậm chí được ghi nhận là trận thua sân nhà đậm nhất của Garuda trong lịch sử tham dự AFF/ASEAN CUP. Cột mốc này rõ ràng là một "vết thương" trong lịch sử nền bóng đá vạn đảo. Đó càng trở thành động lực để CNN Indonesia "yêu cầu" đội nhà phải thắng Việt Nam nếu 2 đội có cơ hội tái ngộ.

Giới chuyên môn lẫn truyền thông Indonesia hiện tràn đầy tự tin có thể đảo ngược tình thế. Điểm tựa lớn nhất của họ tại FIFA ASEAN Cup 2026 là sự trở lại của lực lượng cầu thủ nhập tịch chất lượng cao đang thi đấu tại châu Âu, những nhân tố từng vắng mặt ở các giải đấu khu vực trước đó như Jay Idzes, Kevin Dijks... Với đội hình thiện chiến cùng chiều sâu lực lượng vượt trội, Garuda được đánh giá sở hữu sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với những lần chạm trán trong quá khứ.

Bên cạnh khát khao phục hận tuyển Việt Nam, giải đấu này còn mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng thăng tiến của bóng đá xứ vạn đảo. Do giải thuộc hệ thống quản lý chính thức của FIFA nên các kết quả thi đấu đều ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trên bảng xếp hạng thế giới, mở ra cơ hội lớn giúp Indonesia cải thiện thứ bậc quốc tế. Đội bóng này trước đó cũng tuyên bố họ muốn lọt vào Tốp 100 thế giới qua việc thắng mọi đối thủ ở sự kiện.