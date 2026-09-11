Vùi dập Bodo Glimt, Bayern nối dài kỷ lục 39 trận bất bại tại Champions League

TPO - Bayern Munich khởi đầu Champions League 2026/27 bằng chiến thắng 5-0 trước Bodo Glimt, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League lên con số 39, một kỷ lục kéo dài từ năm 2013.

Sau trận hòa 0-0 trước Schalke tại Bundesliga cuối tuần qua, HLV Vincent Kompany đưa Jamal Musiala, Michael Olise và Harry Kane trở lại đội hình xuất phát. Những điều chỉnh này nhanh chóng cho thấy hiệu quả khi Bayern chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Bodo Glimt.

Thủ thành Julian Faye Lund và các hậu vệ Bodo Glimt đã chiến đấu kiên cường trong hiệp 1.

Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự tập trung và kiên cường của các vị khách đến từ Na Uy, đội chủ sân Allianz Arena không thể tạo ra khác biệt trong hiệp 1. Hai cơ hội đẹp nhất của Bayern đều bị bỏ lỡ đáng tiếc: Luis Diaz đánh đầu chệch khung thành sau quả tạt của Joshua Kimmich ở phút thứ 5 và sau đó, chính Kimmich đưa bóng dội cột dọc, trước khi thủ môn Julian Faye Lund cứu thua cho đội khách ở phút 35.

Bodo Glimt bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0 với công đầu thuộc về Julian Faye Lund. Thủ môn 27 tuổi này trở thành chướng ngại đáng kể nhất đối với hàng công đội chủ nhà trong 45 phút đầu. Nhưng sau giờ nghỉ, nỗ lực của “người gác đền” này đã không còn đủ để giúp đội bóng Na Uy đứng vững nữa.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Bayern khai thông bế tắc. Harry Kane có cú dứt điểm bị hàng thủ Bodo Glimt chặn lại, nhưng bóng tìm đến vị trí của Musiala. Tiền vệ người Đức nhanh chóng tung cú vô-lê cực mạnh, đưa Hùm xám Bavaria vượt lên dẫn trước.

Musiala (áo đỏ) mở tỷ số cho Bayern.

Bàn thắng này mở ra khoảng trống để Bayern chơi thanh thoát hơn. Phút 61, Olise thực hiện quả đá phạt thuận lợi để Kane bật cao đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Anh tại Champions League mùa giải này sau khi anh đã có tới 14 bàn thắng tại sân chơi số 1 châu Âu mùa trước.

Bodo Glimt vẫn cố gắng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không tạo ra đủ sức ép. Ngược lại, Bayern càng chơi càng nguy hiểm. Phút 77, sau khi đội khách không thể phá bóng dứt khoát từ một quả phạt góc, Alphonso Davies xuất hiện bên ngoài vòng cấm và tung cú sút mạnh xuyên qua hàng loạt cầu thủ, nâng tỷ số lên 3-0.

Michael Olise sau đó trở thành nhân vật nổi bật nhất trong những phút cuối. Phút 83, tiền vệ người Pháp thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng vào góc cao, khiến thủ môn Bodo Glimt không có cơ hội cản phá.

Đội khách càng lún sâu vào khó khăn khi Odin Bjortuft nhận thẻ đỏ ở phút 87 sau pha phạm lỗi với Olise trong tình huống anh là cầu thủ phòng ngự cuối cùng. Chơi thiếu người, Bodo Glimt không thể chống đỡ thêm. Ở phút bù giờ thứ hai, Olise tận dụng tình huống hàng thủ đội khách để mất bóng và hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-0 cho Bayern.

Harry Kane và đồng đội đã mở màn chiến dịch Champions League mùa này bằng một thắng lợi 5 sao

Chiến thắng này không chỉ giúp Bayern có màn ra mắt thuận lợi tại Champions League mà còn kéo dài thành tích đặc biệt tại Allianz Arena. Trước trận đấu, Bayern đã bất bại 38 trận liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng Champions League, kể từ thất bại 2-3 trước Manchester City vào tháng 12/2013. Chuỗi thành tích ấy gồm 36 chiến thắng và 2 trận hòa trước khi được nối dài lên 39 trận.

Với 5 bàn thắng và không để thủng lưới, Bayern có hiện đứng thứ hai sau lượt trận mở màn, chỉ xếp sau PSG do kém hiệu số bàn thắng bại. Thắng lợi trước Bodo Glimt cũng đồng thời tạo đà tâm lý hoàn hảo cho Bayern trước chuyến làm khách đến sân của một đội bóng Na Uy khác là Viking vào ngày 14/10.