Nhận định Đà Nẵng vs Nam Định, 18h00 ngày 11/9: Gieo sầu cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Nam Định, 18h00 ngày 11/9, vòng 2 V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đà Nẵng cần điểm số đầu tiên sau thất bại ở ngày ra quân, nhưng Nam Định đang có sự tự tin rất lớn sau màn trình diễn “4 sao” trước HAGL và hoàn toàn có thể đánh bại đội chủ sân Hòa Xuân.

Nhận định trước trận Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng bước vào cuộc tiếp đón Nam Định với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên tại V.League 2026/27. Đội bóng sông Hàn đã khởi đầu mùa giải bằng thất bại 2-3 trên sân Thanh Hóa, nhưng màn trình diễn trong trận đấu ấy cũng cho thấy thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Đà Nẵng từng có thời điểm chơi chủ động sau khi bị dẫn trước, tạo ra không ít cơ hội và ghi được 2 bàn nhờ công của Saponjic (ngay đầu hiệp 2) và Pissano (rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trên chấm 11m ở phút bù giờ). Tuy nhiên, khả năng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến đội bóng sông Hàn phải trả giá.

Đà Nẵng (áo xanh) đã chơi khá tốt trong thất bại sát nút 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng 1.

Việc nhận 3 bàn thua trước Thanh Hóa cho thấy hàng phòng ngự của Đà Nẵng chưa đạt được sự chắc chắn cần thiết. Đây càng là mối lo lớn khi đối thủ của họ ở vòng 2 là Nam Định, đội vừa ghi tới 4 bàn vào lưới HAGL và sở hữu những chân sút xuất sắc hơn so với Thanh Hóa.

Sau hai mùa V.League gần nhất phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng, Đà Nẵng rất cần một khởi đầu tốt hơn ở mùa giải này. Lợi thế sân nhà có thể giúp Quế Ngọc Hải cùng đồng đội chơi tự tin hơn, nhưng áp lực phải có điểm cũng có thể khiến họ gặp khó khăn nếu trận đấu diễn biến không thuận lợi.

Ở phía đối diện, Nam Định đã có màn ra quân đầy ấn tượng. Đội bóng thành Nam đánh bại HAGL 4-0, đồng thời thể hiện sự vượt trội về thế trận. Hàng công của HLV Vũ Hồng Việt tạo ra nhiều cơ hội và ghi 3 bàn ngay trong hiệp 1.

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp ghi bàn ở phút 90+3. Trước đó, Ezequiel đã lập cú đúp, trong khi Romulo cũng góp công vào chiến thắng đậm của đội chủ nhà. Sự đa dạng trên hàng công giúp Nam Định có nhiều phương án gây sức ép lên đối thủ.

Với lực lượng có chiều sâu hơn cùng sự hưng phấn sau chiến thắng 4-0, Nam Định đang có nhiều lợi thế trước chuyến làm khách tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam cũng cần duy trì sự tập trung bởi Đà Nẵng chắc chắn sẽ chơi quyết tâm hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đà Nẵng vs Nam Định

Thực tế, Đà Nẵng từng có giai đoạn cuối mùa trước khá tích cực. Họ đánh bại Thanh Hóa 4-0 và vượt qua Hải Phòng 2-0. Những kết quả ấy cho thấy đội bóng sông Hàn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tốt, nhưng họ cần tái hiện sự chắc chắn đó trong mùa giải mới.

Trong khi đó, Nam Định đang có lý do để hài lòng sau trận thắng HAGL. Không chỉ ghi 4 bàn, đội bóng thành Nam còn kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra cơ hội. Thống kê cho thấy, cả trận Nam Định tung ra đến 24 pha dứt điểm, nhiều gấp đúng 3 lần so với HAGL và có 14 lần bóng đi trúng khung gỗ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên, đội khách hẳn đã phải nhận về nhiều hơn 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa Nam Định và Đà Nẵng cũng đem đến sự tự tin cho đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng thành Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Đáng chú ý hơn, Nam Định đã thắng cả hai lần gần nhất làm khách trước Đà Nẵng, đều với tỷ số 2-1.

Nam Định có thành tích đối đầu tốt trước Đà Nẵng.

Ở mùa giải 2025/26, hai đội gặp nhau hai lần và Nam Định đều không thua. Cả hai trận đấu vào tháng 3 và tháng 4/2026 đều kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội bóng thành Nam. Trong lần gần nhất hai đội gặp nhau tại sân nhà của Đà Nẵng, Xuân Son cũng là người ghi bàn mở tỷ số.

Những thống kê này không quyết định kết quả trận đấu sắp tới, nhưng cho thấy Đà Nẵng sẽ khó khăn thế nào khi phải đối mặt với một đối thủ mà họ chưa thể đánh bại trong hai lần chạm trán gần nhất trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng bước vào trận đấu với lực lượng tương đối đầy đủ. Saponjic và Pissano tiếp tục là những cái tên đáng chú ý trên hàng công sau khi cùng ghi bàn ở trận ra quân. Sự trở lại của Đà Nẵng trên sân nhà cũng đặt ra yêu cầu lớn đối với hàng phòng ngự, đặc biệt khi họ phải đối đầu với một hàng công đang có phong độ cao.

Một trong những vấn đề đáng lưu tâm là Đà Nẵng không còn trung vệ nhập tịch kỳ cựu Đỗ Phi Long. Điều này khiến Quế Ngọc Hải phải tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức hàng thủ và tìm kiếm sự ăn ý với các đồng đội.

Nếu Xuân Son đá chính, sức công phá của Nam Định đủ khả năng đánh sập hệ thống phòng ngự đội chủ nhà.

Bên phía Nam Định, đội bóng thành Nam cũng có lực lượng mạnh nhất. Xuân Son là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi ghi bàn ngay trong trận đầu tiên trở lại. Bên cạnh đó, phong độ của Ezequiel và Romulo mang đến cho HLV Vũ Hồng Việt thêm nhiều lựa chọn trên hàng công.

Với những gì đã thể hiện trước HAGL, Nam Định có thể tiếp tục duy trì bộ khung giúp họ tạo ra thế trận áp đảo. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố tấn công đang đạt trạng thái tốt là điểm mạnh đáng kể của đội khách. Và nếu Xuân Son sung sức để ra sân từ đầu, rất có thể đội khách sẽ một lần nữa gieo sầu cho các CĐV sân Hòa Xuân.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Nam Định Đà Nẵng: Sỹ Huy; Ngọc Hải, Việt Hoàng, Minh Quang, Matias, Rebori; Saponjic, Duy Thắng, Pissano, Nguyên Hoàng, Huy Toàn. Nam Định: Nguyên Mạnh; Tuấn Dương, Ezequiel, Caio Cesar, Mạnh Quỳnh, Felix Junior, Tyler James, Văn Kiên, Romulo, Xuân Son, Tuấn Hải. Dự đoán tỷ số: Đà Nẵng 1-2 Nam Định