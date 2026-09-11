Bản Việt sắp bán sạch cổ phiếu Vietcap?

Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt vừa đăng ký bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 15/9 - 9/10. Nếu hoàn tất giao dịch, công ty quản lý quỹ này sẽ không còn sở hữu cổ phiếu VCI. Ước tính, Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt sẽ thu về khoảng 12 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.

Bà Nguyễn Thanh Phượng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Cá nhân bà Phượng đang nắm giữ hơn 30,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng 2,67% vốn điều lệ. Như vậy, giao dịch trên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trực tiếp của bà Phượng tại công ty chứng khoán.

Bà Nguyễn Thanh Phượng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt và cũng là Chủ tịch của Vietcap. Ảnh: VCI.

Một quỹ đầu tư khác có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng cũng đã thoái toàn bộ khoản đầu tư tại VCI. Cụ thể, hồi tháng 5, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (VCAMDF) đã bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI trong thời gian từ ngày 6 - 8/5.

Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap - vừa mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VCI do ông Hải nắm giữ tăng lên hơn 205 triệu đơn vị, tương ứng 17,8% vốn điều lệ. Do đó, ông Hải tiếp tục là cổ đông lớn nhất của Vietcap.

Quý II năm nay, Vietcap ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 1.176 tỷ đồng (tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng (tăng 36%). Động lực tăng trưởng lớn nhất trong quý II của Vietcap đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu, khi đạt 463 tỷ đồng - tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 591 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2025.