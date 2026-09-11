Giá vàng hôm nay (11/9): Đồng loạt quay đầu giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh sau 1 ngày tăng. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 145 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 10h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm đồng loạt.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142 - 145,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 141,1 - 144,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.306 USD/ounce, giảm 107 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. Hiện, vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 9,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng mua - bán, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 11/9 ở mức 25.595 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.740 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 100 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.