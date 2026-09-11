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Khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát từ ngày 29/10

Trương Định

TPO - UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hạng mục, thủ tục để đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh (gọi tắt Ban Quản lý dự án) khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu vực bay cảng hàng không Phù Cát.

Ban Quản lý dự án được yêu cầu lập tiến độ thi công chi tiết từng ngày, tập trung hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, bảo đảm đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục. Đồng thời, các thủ tục, hồ sơ liên quan phải được hoàn thiện song song để bảo đảm đường cất hạ cánh số 2 đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29/10.

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Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: Trương Định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng để thực hiện nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình. Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không bảo đảm hoàn thành và đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác thương mại kể từ ngày 29/10.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay khối lượng thực hiện dự án còn lại không nhiều. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các phần việc cuối cùng, đáp ứng yêu cầu đưa đường băng số 2 vào khai thác theo kế hoạch.

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Cảng hàng không Phù Cát được quy hoạch là cảng hàng không nội địa, hiện chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Ảnh: Trương Định.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại cảng hàng không Phù Cát, có tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Gói thầu xây lắp chính có giá trị gần 2.000 tỷ đồng, do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - ACC - DACINCO đảm nhận.

Sau nâng cấp, cảng hàng không Phù Cát có thể khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; khi có nhu cầu có thể tiếp nhận tàu bay Code E.

Trương Định
#Gia Lai #sân bay Phù Cát #đường băng số 2 #khai thác thương mại #nghiệm thu công trình #Bộ Xây dựng

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