Buốt ruột sân bay Cần Thơ 'vắng tanh vắng ngắt' lại đề xuất xây mới

Theo các chuyên gia, ưu tiên đúng đắn hiện nay là khai thác hiệu quả và nâng cấp sân bay Cần Thơ hiện hữu, thay vì phân tán nguồn lực cho một sân bay mới. Chỉ xem xét sân bay mới khi có nhu cầu thực tế, dự báo độc lập, phương án tài chính khả thi, đánh giá môi trường đầy đủ và được bổ sung vào quy hoạch ngành quốc gia.

Cách làm hợp lý là tập trung nguồn lực cho việc lấp đầy công suất sân bay hiện có. Đó là chính sách thu hút hãng bay mở lại đường bay quốc tế, là đầu tư đồng bộ giao thông kết nối để rút ngắn thời gian từ các tỉnh lân cận đến sân bay, là phát triển sản phẩm du lịch đủ sức kéo khách quốc tế đến...