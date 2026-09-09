Điều chỉnh chuyến bay Việt Nam đi Anh vì sự cố không lưu

TPO - Do ảnh hưởng từ sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay giữa TPHCM và London, Anh.

Một số chuyến bay giữa TPHCM và London của Vietnam Airlines trong ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác bị gián đoạn.

Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay tại Anh do vấn đề không lưu. Ảnh: VNA.

Theo thông báo của Vietnam Airlines, chuyến bay VN51 từ TPHCM đi London ngày 8/9 đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Frankfurt, Đức. Chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9 (giờ địa phương).

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN50 từ London đi TP.HCM ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 (giờ địa phương).

Theo thông báo, hiện hệ thống kiểm soát không lưu đang dần khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines đang nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ hành khách tại sân bay và sớm tiếp tục hành trình.

Nhiều khách hàng bị chậm chuyến, mắc kẹt tại khắp các sân bay của Anh do ảnh hưởng của sự cố không lưu. Ảnh: Getty Images.

Sự cố kỹ thuật tại Cơ quan Dịch vụ kiểm soát không lưu quốc gia Anh (NATS) xảy ra khoảng 13h ngày 8/9 và nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại nhiều sân bay lớn, trong đó có toàn bộ các sân bay ở London, Manchester và Birmingham, cũng như Edinburgh và Belfast.

Theo Flightradar24, đến khoảng 20h, hơn 1.000 chuyến bay tại các sân bay Anh đã bị hủy.

Theo trang theo dõi FlightAware, riêng tại sân bay Heathrow, tính đến 8h30 tối 8/9 có 214 chuyến bay khởi hành bị hủy và 180 chuyến bay khởi hành bị hoãn.