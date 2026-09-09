Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều chỉnh chuyến bay Việt Nam đi Anh vì sự cố không lưu

Phan Thiên

TPO - Do ảnh hưởng từ sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay giữa TPHCM và London, Anh.

Một số chuyến bay giữa TPHCM và London của Vietnam Airlines trong ngày 8-9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay Heathrow và nhiều sân bay khác bị gián đoạn.

799174086-1097368872746728-2971674614619920432-n-8812.jpg
Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay tại Anh do vấn đề không lưu. Ảnh: VNA.

Theo thông báo của Vietnam Airlines, chuyến bay VN51 từ TPHCM đi London ngày 8/9 đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Frankfurt, Đức. Chuyến bay dự kiến tiếp tục hành trình đến London lúc 7h ngày 9/9 (giờ địa phương).

Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN50 từ London đi TP.HCM ngày 9/9 được lùi giờ khởi hành, dự kiến cất cánh lúc 9h40 (giờ địa phương).

Theo thông báo, hiện hệ thống kiểm soát không lưu đang dần khôi phục. Tuy nhiên, sân bay Heathrow vẫn hạn chế tiếp nhận chuyến bay đến do cần thêm thời gian xử lý lượng lớn các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vietnam Airlines đang nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ hành khách tại sân bay và sớm tiếp tục hành trình.

hang-khong-anh.jpg
Nhiều khách hàng bị chậm chuyến, mắc kẹt tại khắp các sân bay của Anh do ảnh hưởng của sự cố không lưu. Ảnh: Getty Images.

Sự cố kỹ thuật tại Cơ quan Dịch vụ kiểm soát không lưu quốc gia Anh (NATS) xảy ra khoảng 13h ngày 8/9 và nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại nhiều sân bay lớn, trong đó có toàn bộ các sân bay ở London, Manchester và Birmingham, cũng như Edinburgh và Belfast.

Theo Flightradar24, đến khoảng 20h, hơn 1.000 chuyến bay tại các sân bay Anh đã bị hủy.

Theo trang theo dõi FlightAware, riêng tại sân bay Heathrow, tính đến 8h30 tối 8/9 có 214 chuyến bay khởi hành bị hủy và 180 chuyến bay khởi hành bị hoãn.

Phan Thiên
#Hàng không du lịch #sân bay #hãng hàng không #huỷ chuyến bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe