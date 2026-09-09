Đưa hàng nghìn học sinh đi tham quan 'chui'

TPO - Trong tháng 4/2026, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh ký hợp đồng với 4 trường học ở Hà Tĩnh, tổ chức nhiều chuyến tham quan, trải nghiệm cho hàng nghìn học sinh khi chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng gần 385 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh (trụ sở tại xã Kỳ Hoa) do kinh doanh dịch vụ lữ hành không có giấy phép.

Theo quyết định, trong tháng 4/2026, công ty ký hợp đồng với Trường THCS Kỳ Thịnh, Trường Tiểu học Kỳ Ninh, Trường THCS Trinh Lợi và Trường THCS Sông Trí để tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm.

Trong đó, Trường THCS Kỳ Thịnh tổ chức 2 chương trình với các đoàn 265 người và 139 người; Trường Tiểu học Kỳ Ninh có đoàn 377 người; Trường THCS Trinh Lợi có đoàn 477 người và Trường THCS Sông Trí có đoàn 855 người.

Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh tổ chức cho học sinh ở Hà Tĩnh đi trải nghiệm khi chưa có giấy phép.

Các chương trình đưa đoàn đến nhiều địa điểm như Khu di tích Kim Liên (Quê Bác), Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Hà Huy Tập và một số điểm tham quan tại Quảng Trị.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm ký kết và thực hiện các hợp đồng, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Với 4 hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt 95 triệu đồng/hành vi, tổng cộng 380 triệu đồng; đồng thời buộc nộp lại hơn 4,69 triệu đồng tiền lợi bất hợp pháp. Tổng số tiền công ty phải nộp phạt và khắc phục hậu quả gần 384,7 triệu đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh được giao theo dõi, đôn đốc và giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt.