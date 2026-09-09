Gia Lai: Sau xử phạt, dự án NƠXH chung cư cao 23 tầng nguy cơ bị thu hồi

TPO - Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc quy mô 286 căn, tổng vốn 358 tỷ đồng có nguy cơ bị chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư do chậm tiến độ, sau khi chủ đầu tư bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, làm việc với chủ đầu tư, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc).

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc do Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 4.700m², gồm 1 khối nhà chung cư cao 23 tầng với 273 căn nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở thương mại. Tổng vốn đầu tư dự án 358 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc vẫn "án binh bất động" và đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Ảnh: Trương Định.

Dự án được khởi công đầu năm 2026, nhưng đến nay vẫn "nằm im bất động". Trước đó, chủ đầu tư dự án cũng bị Sở Tài chính tỉnh Gia Lai xử phạt hành chính 85 triệu đồng do không thực hiện đúng tiến độ đầu tư.

Liên quan tiến độ dự án nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương tập trung đầy đủ nguồn lực về nhân lực, tài chính, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành 178 căn theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Bồng Sơn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Trường hợp chủ đầu tư thi công chậm, cầm chừng hoặc dừng thi công, Sở Xây dựng xử lý theo thẩm quyền, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hợp đồng dự án theo quy định.

Về việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng được giao phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.

Toàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được giao. Ảnh: Trương Định.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ giao tỉnh Gia Lai đến năm 2030 hoàn thành 16.600 căn. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang triển khai khoảng 16.713 căn, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Trong số này, 8 dự án và một phần của 3 dự án khác đã hoàn thành với 5.045 căn; 7 dự án và một phần của 3 dự án đang thi công với 5.596 căn; 7 dự án với 6.072 căn đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị khởi công.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đang thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án với 2.226 căn. Tính cả các dự án này, tổng số căn nhà ở xã hội đã và dự kiến triển khai trên địa bàn khoảng 18.939 căn.