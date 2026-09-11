Hòa Phát nằm trong Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026

Ngày 7/9/2026, Tập đoàn Hòa Phát đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200), theo công bố của trang tin CafeF.

Hòa Phát nằm trong Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026

Bảng xếp hạng VNTAX 200 nằm trong hệ thống xếp hạng VNTAX (Vietnam Largest Taxpayers), vinh danh 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm 2025. Trong đó, Top 20 doanh nghiệp dẫn đầu đóng góp tới 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả danh sách VNTAX 200, cho thấy vai trò quan trọng của nhóm doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp vào nguồn lực ngân sách quốc gia.

Theo dữ liệu của VNTAX 200, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu danh sách Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng đóng góp ngân sách lớn nhất với số nộp 13.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng số nộp của Top 10.

Hòa Phát xếp hạng thứ 15 trong Danh sách 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance đánh giá. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Tập đoàn có mặt trong bảng xếp hạng và nằm trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 – danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó. Tập đoàn Hòa Phát đứng ở vị trí thứ 59, tăng 3 bậc so với năm 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh tại bảng xếp hạng này.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/6/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Gắn hoạt động của mình với lợi ích xã hội, Tập đoàn Hòa Phát triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục - Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi),...