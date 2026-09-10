Hồi sinh mỏ sắt hàng đầu cả nước tại Lào Cai

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến kim loại Thủ Đô được khai thác quặng sắt tại mỏ Quý Xa. Tổng trữ lượng quặng sắt được phép khai thác đạt hơn 73 triệu tấn. Công suất khai thác tối đa là 5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, với thời hạn 15 năm 8 tháng.
Toàn bộ quặng sắt khai thác từ mỏ Quý Xa sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất gang thép trong nước. Cụ thể, quặng sắt khai thác được trước hết đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), đồng thời cung cấp quặng sắt cho các cơ sở sản xuất gang thép trong nước theo nguyên tắc thị trường. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Mỏ sắt Quý Xa sẽ khai thác hơn 1 triệu tấn quặng.
Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa được kỳ vọng đóng góp giá trị quan trọng vào GRDP của tỉnh ngay trong năm nay, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lào Cai từ nay đến năm 2030.
Việc khai thác trở lại mỏ Quý Xa sẽ góp phần tạo thêm nguồn nguyên liệu chiến lược quan trọng, nâng cao tính tự chủ về nguyên liệu cho ngành thép Việt Nam. Nguồn quặng từ mỏ sẽ giúp tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng trong nước, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tránh chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.
Mỏ sắt Quý Xa (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có trữ lượng 112 triệu tấn quặng. Đây là một trong những mỏ sắt quy mô lớn nhất của Việt Nam và có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.
Trước đây, mỏ được Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) khai thác để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai.
Do hết hạn giấy phép khai thác từ năm 2022, nên đến đầu năm 2025, khu vực này vẫn đang rơi vào tình trạng bỏ không, dừng hoạt động.
Ngày 11/8/2026, ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp nêu những khó khăn, kiến nghị trong quá trình hoạt động. Trong đó, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) đề nghị tỉnh tạo điều kiện về vận chuyển khoáng sản, hoàn thiện thủ tục mở cổng kết nối với đường 182 và tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến mỏ sắt Quý Xa, qua đó bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất phôi thép.
Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa dự kiến hoạt động trở lại từ tháng 10/2026 với công suất 5 triệu tấn quặng/năm. Dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm vào GRDP của tỉnh ngay trong năm nay.