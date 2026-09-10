Hồi sinh mỏ sắt hàng đầu cả nước tại Lào Cai

TPO - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên tại mỏ sắt Quý Xa được khai thác và đưa về Nhà máy gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất. Sự kiện đánh dấu tỉnh Lào Cai đã hồi sinh thành công dự án mỏ sắt Quý Xa, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu lâu dài cho ngành thép trong nước.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến kim loại Thủ Đô được khai thác quặng sắt tại mỏ Quý Xa. Tổng trữ lượng quặng sắt được phép khai thác đạt hơn 73 triệu tấn. Công suất khai thác tối đa là 5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, với thời hạn 15 năm 8 tháng.

Mỏ sắt Quý Xa tái khởi động trở lại từ ngày 10/9.

Toàn bộ quặng sắt khai thác từ mỏ Quý Xa sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất gang thép trong nước. Cụ thể, quặng sắt khai thác được trước hết đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), đồng thời cung cấp quặng sắt cho các cơ sở sản xuất gang thép trong nước theo nguyên tắc thị trường. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Mỏ sắt Quý Xa sẽ khai thác hơn 1 triệu tấn quặng.

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa được kỳ vọng đóng góp giá trị quan trọng vào GRDP của tỉnh ngay trong năm nay, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lào Cai từ nay đến năm 2030.

Việc khai thác trở lại mỏ Quý Xa sẽ góp phần tạo thêm nguồn nguyên liệu chiến lược quan trọng, nâng cao tính tự chủ về nguyên liệu cho ngành thép Việt Nam. Nguồn quặng từ mỏ sẽ giúp tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng trong nước, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tránh chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.