Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hồi sinh mỏ sắt hàng đầu cả nước tại Lào Cai

Văn Đức

TPO - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên tại mỏ sắt Quý Xa được khai thác và đưa về Nhà máy gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất. Sự kiện đánh dấu tỉnh Lào Cai đã hồi sinh thành công dự án mỏ sắt Quý Xa, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu lâu dài cho ngành thép trong nước.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến kim loại Thủ Đô được khai thác quặng sắt tại mỏ Quý Xa. Tổng trữ lượng quặng sắt được phép khai thác đạt hơn 73 triệu tấn. Công suất khai thác tối đa là 5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, với thời hạn 15 năm 8 tháng.

tp-c_screenshot-2026-09-10-14-02-27-45-cd9f342f505fc08af23d5639700d5c03-2002.jpg
Mỏ sắt Quý Xa tái khởi động trở lại từ ngày 10/9.

Toàn bộ quặng sắt khai thác từ mỏ Quý Xa sẽ phục vụ nhu cầu sản xuất gang thép trong nước. Cụ thể, quặng sắt khai thác được trước hết đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), đồng thời cung cấp quặng sắt cho các cơ sở sản xuất gang thép trong nước theo nguyên tắc thị trường. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Mỏ sắt Quý Xa sẽ khai thác hơn 1 triệu tấn quặng.

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa được kỳ vọng đóng góp giá trị quan trọng vào GRDP của tỉnh ngay trong năm nay, tạo việc làm cho hàng trăm lao động và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lào Cai từ nay đến năm 2030.

tp-c_img-1789023604185-1789023695378.jpg

Việc khai thác trở lại mỏ Quý Xa sẽ góp phần tạo thêm nguồn nguyên liệu chiến lược quan trọng, nâng cao tính tự chủ về nguyên liệu cho ngành thép Việt Nam. Nguồn quặng từ mỏ sẽ giúp tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng trong nước, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, tránh chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài.

Mỏ sắt Quý Xa (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) có trữ lượng 112 triệu tấn quặng. Đây là một trong những mỏ sắt quy mô lớn nhất của Việt Nam và có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Trước đây, mỏ được Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) khai thác để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Do hết hạn giấy phép khai thác từ năm 2022, nên đến đầu năm 2025, khu vực này vẫn đang rơi vào tình trạng bỏ không, dừng hoạt động.

Ngày 11/8/2026, ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trực tiếp nêu những khó khăn, kiến nghị trong quá trình hoạt động. Trong đó, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) đề nghị tỉnh tạo điều kiện về vận chuyển khoáng sản, hoàn thiện thủ tục mở cổng kết nối với đường 182 và tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến mỏ sắt Quý Xa, qua đó bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất phôi thép.

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa dự kiến hoạt động trở lại từ tháng 10/2026 với công suất 5 triệu tấn quặng/năm. Dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm vào GRDP của tỉnh ngay trong năm nay.

Văn Đức
#Mỏ sắt Quý Xa #Mỏ quặng sắt tại Lào Cai #Khai thác quặng tại Lào Cai #Ngành thép #Tăng trưởng kinh tế #Nguyên liệu thép #Đầu tư khai thác quặng sắt tại Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe