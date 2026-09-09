Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại đảo Cù Lao Chàm

Hoài Văn

TPO - 500 cây mù u và bàng vuông vừa được trồng tại Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng, mở đầu kế hoạch trồng ít nhất 25.000 cây xanh trên đảo giai đoạn 2026 - 2030. Không chỉ trồng mới, chương trình đặt trọng tâm vào chăm sóc, phục hồi sinh cảnh và bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái xanh, bền vững với sự chung tay của cộng đồng.

Sáng 9/9, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) TP. Đà Nẵng, 500 cây mù u và bàng vuông đã được trồng, mở đầu chương trình “1 tỷ xanh - Mỗi cây xanh, một cam kết”.

1788933365078-7938044128925390979-7938044128925390979-ea70eda61dfe7751e3ff6668ac49fd28-4083.jpg
Trao bảng tượng trưng tặng 5.000 cây xanh cho đại diện Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Chương trình do Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phối hợp Tập đoàn Đạt Phương tổ chức, nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị và triển khai hoạt động thực tế đầu tiên trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

img-3437.jpg
500 cây mù u và bàng vuông vừa được trồng tại Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng, mở đầu kế hoạch trồng ít nhất 25.000 cây xanh trên đảo Cù Lao Chàm.

Cây xanh sẽ được chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, đánh giá khả năng thích nghi và trồng dặm khi cần thiết. Qua đó, cải thiện cảnh quan, phục hồi sinh cảnh và nâng cao chất lượng hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm.

Từ 500 cây đầu tiên, hoạt động trồng và chăm sóc cây sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tiếp theo. Chương trình đồng thời hướng đến huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng, trường học, du khách và các bên liên quan, qua đó lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

Hoài Văn
#trồng cây #Cù Lao Chàm #bảo vệ môi trường #phục hồi sinh thái #bảo tồn đa dạng sinh học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe