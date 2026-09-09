Khởi động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại đảo Cù Lao Chàm

TPO - 500 cây mù u và bàng vuông vừa được trồng tại Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng, mở đầu kế hoạch trồng ít nhất 25.000 cây xanh trên đảo giai đoạn 2026 - 2030. Không chỉ trồng mới, chương trình đặt trọng tâm vào chăm sóc, phục hồi sinh cảnh và bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái xanh, bền vững với sự chung tay của cộng đồng.

Sáng 9/9, tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) TP. Đà Nẵng, 500 cây mù u và bàng vuông đã được trồng, mở đầu chương trình “1 tỷ xanh - Mỗi cây xanh, một cam kết”.

Trao bảng tượng trưng tặng 5.000 cây xanh cho đại diện Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Chương trình do Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phối hợp Tập đoàn Đạt Phương tổ chức, nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị và triển khai hoạt động thực tế đầu tiên trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

500 cây mù u và bàng vuông vừa được trồng tại Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng, mở đầu kế hoạch trồng ít nhất 25.000 cây xanh trên đảo Cù Lao Chàm.

Cây xanh sẽ được chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, đánh giá khả năng thích nghi và trồng dặm khi cần thiết. Qua đó, cải thiện cảnh quan, phục hồi sinh cảnh và nâng cao chất lượng hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm.

Từ 500 cây đầu tiên, hoạt động trồng và chăm sóc cây sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tiếp theo. Chương trình đồng thời hướng đến huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng, trường học, du khách và các bên liên quan, qua đó lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.