Tránh tình trạng doanh nghiệp 'gia nhập thị trường đã khó, rời khỏi còn khó hơn'

TPO - Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ "hỗ trợ" sang tư duy "phát triển"; các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống và bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp.

Giảm thiểu thủ tục, cơ chế "xin - cho"

Sáng 10/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; cùng các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh một số yêu cầu chung, Thủ tướng yêu cầu, các dự thảo, nội dung được đề xuất cần xử lý tận gốc những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến tạo phát triển, giải phóng, huy động các nguồn lực bảo đảm hiệu quả; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục, tầng nấc trung gian, cơ chế "xin - cho".

Đồng thời, việc phân cấp, phân quyền phải phù hợp và rõ; nguồn lực, dữ liệu, công cụ quản lý và trách nhiệm đi cùng thẩm quyền; có cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm để kiểm soát rủi ro, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm mà không làm giảm tính chủ động, sáng tạo của cơ sở và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải lấy ý kiến rộng rãi, thực chất các đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể...

Bộ Tài chính nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng, giải trình đầy đủ, thuyết phục để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống; tuân thủ việc đánh giá tác động khi xây dựng và ban hành chính sách.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các luật được Quốc hội thông qua.

Đừng để doanh nghiệp “vào khó, ra càng khó”

Đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP.

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ "hỗ trợ" sang tư duy "phát triển"; các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống và bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát triển "doanh nghiệp một người" với cơ chế cụ thể. Trong đó, cần tránh tình trạng doanh nghiệp "gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn".

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước; thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác.

Với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), lãnh đạo Chính phủ cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu.

Ngoài ra, cần phân định rõ phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trong đó có pháp luật về giá, đất đai, xây dựng, y tế, khoa học công nghệ.