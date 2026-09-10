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Kinh tế

Chính thức có tổng đài hỗ trợ người nộp thuế tại Hà Nội

Việt Linh

Hôm nay (10/9), Thuế Thành phố Hà Nội công bố Hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế - 1900.886.889, nhằm tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung, thống nhất các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế trên địa bàn.

Theo Thuế TP Hà Nội, việc đưa tổng đài vào vận hành là bước tiếp theo trong quá trình đổi mới phương thức phục vụ, hướng tới một hệ thống hỗ trợ thuận tiện hơn, tập trung hơn, minh bạch hơn và có khả năng theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý.

Thông qua đầu số 1900.886.889 người nộp thuế có thể liên hệ với Thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Thuế. Thay vì phải tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ, người nộp thuế chỉ cần thực hiện một cuộc gọi.

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Thuế Thành phố Hà Nội công bố Hệ thống Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế - 1900.886.889

Việc tiếp nhận và hỗ trợ được thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi người nộp thuế phát sinh vướng mắc. Hệ thống sẽ tiếp nhận và tự động phân luồng yêu cầu đến công chức, bộ phận hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp.

Các nhóm nội dung hỗ trợ gồm:

  • Phím 1: Chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, địa điểm và địa chỉ liên hệ;
  • Phím 2: Hướng dẫn sử dụng và xử lý vướng mắc đối với các ứng dụng của ngành Thuế;
  • Phím 3: Chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Phím 4: Nghĩa vụ tài chính về nhà, đất của cá nhân và lệ phí trước bạ ô tô, xe máy;
  • Phím 5: Các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai của tổ chức.

Tổng đài hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định; buổi sáng từ 08h00–11h30, buổi chiều từ 13h30–17h00.

Hệ thống có cơ chế quản lý xuyên suốt từng yêu cầu hỗ trợ. Mỗi cuộc gọi được tiếp nhận theo quy trình: Tiếp nhận – phân luồng – giải quyết – giám sát

Qua đó, mỗi yêu cầu của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, theo dõi và kiểm soát cho đến khi hoàn thành, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch và chất lượng phục vụ.

Trong thời gian tới, hệ thống được định hướng tiếp tục phát triển theo mô hình hỗ trợ đa luồng, từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo – AI, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và chuẩn hóa các nội dung hỏi – đáp thường gặp, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Với việc đưa hệ thống tổng đài hỗ trợ, Thuế Thành phố Hà Nội cho biết đang từng bước hình thành một phương thức phục vụ mới: dễ tiếp cận hơn, phản hồi nhanh hơn, xử lý rõ trách nhiệm hơn và đồng hành xuyên suốt hơn với người nộp thuế.

Việt Linh
#thuế Hà Nội #tổng đài hỗ trợ #người nộp thuế #dịch vụ thuế #hỗ trợ thuế

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