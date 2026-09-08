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Đề xuất siết hàng nhập khẩu trị giá nhỏ, ngăn chia ‘lẻ’ đơn để né thuế

Dương Hưng

TPO - Bộ Tài chính đề xuất hạ mạnh ngưỡng miễn thuế với hàng nhập khẩu nếu trị giá không quá 100.000 đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng, thay vì mức tương ứng 1 triệu đồng và 100.000 đồng hiện nay. Quy định mới được cho là sẽ tác động trực tiếp đến thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics và chuyển phát nhanh.

Cục Hải quan vừa thông tin về nội dung đề xuất điều chỉnh mức miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá nhỏ tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan, với quy định hiện hành, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc số tiền thuế nhập khẩu phải nộp từ 100.000 đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu khác, ngưỡng miễn thuế hiện là tổng trị giá hải quan từ 500.000 đồng trở xuống hoặc tổng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống cho một lần xuất nhập khẩu.

Theo phương án đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, Điều 29 của Nghị định sẽ được sửa đổi theo hướng hàng hóa có tổng trị giá hải quan từ 100.000 đồng trở xuống hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp từ 10.000 đồng trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu mới được miễn thuế.

Đáng chú ý, ngưỡng này sẽ được áp dụng thống nhất, bao gồm cả hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh.

Bộ Tài chính cho biết, mức thuế 10.000 đồng được xác định tương ứng với mức phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu chính. Trong khi đó, ngưỡng trị giá hải quan 100.000 đồng được tính toán trên cơ sở mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bình quân hiện hành.

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Bộ Tài chính đề xuất hạ ngưỡng miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa trị giá nhỏ xuống còn 100.000 đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng.

Theo Cục Hải quan, việc điều chỉnh chính sách được đặt ra trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, kéo theo lượng lớn lô hàng giá trị thấp nhập khẩu trực tiếp tới người tiêu dùng.

Quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm trước. Năm 2025, quy mô thị trường được ước tính đạt khoảng 31-38,5 tỷ USD. Trong nửa đầu năm 2026, thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, khoảng 19%.

Cùng với tốc độ tăng trưởng này, số lượng lô hàng nhỏ nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử, bưu chính và chuyển phát nhanh tăng nhanh.

Theo Cục Hải quan, nhiều quốc gia và khu vực cũng đang rà soát chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa giá trị thấp theo hướng giảm ngưỡng, thu hẹp phạm vi hoặc tiến tới bãi bỏ.

Indonesia hiện chỉ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có trị giá từ 3 USD trở xuống. Ấn Độ không áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được mua trực tiếp từ nước ngoài thông qua các kênh thương mại điện tử.

Liên minh châu Âu cũng từng bước siết chính sách đối với các lô hàng thương mại điện tử trị giá thấp, hướng tới xóa bỏ cơ chế miễn thuế theo ngưỡng trị giá trong quá trình cải cách hải quan.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025, chính sách miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đã được bãi bỏ. Hiện tại, ưu đãi đối với nhóm hàng này chủ yếu còn ở thuế nhập khẩu.

Dương Hưng
#thuế nhập khẩu #hàng hóa nhỏ #thương mại điện tử #logistics #chuyển phát nhanh #quy định mới #Việt Nam

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