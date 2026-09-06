TKV kiến nghị giảm thuế tài nguyên than, tạo dư địa tái đầu tư

Trong quá trình khảo sát, lấy ý kiến phục vụ việc hoàn thiện các dự án luật về thuế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Cuộc làm việc diễn ra ngày 4/9 tại Trụ sở TKV, do bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm Trưởng đoàn. Về phía TKV có Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn cùng các thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo Tập đoàn và đại diện các ban chuyên môn.

Nội dung khảo sát tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuế tại TKV và lấy ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế tài nguyên; đồng thời đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

TKV nộp ngân sách hơn 134.000 tỷ đồng trong hơn 5 năm

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc TKV Trần Hải Bình cho biết, trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chịu tác động từ nhiều yếu tố như dịch bệnh, biến động địa chính trị, thị trường và giá nguyên, nhiên vật liệu. Tuy nhiên, TKV vẫn duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm các cân đối tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

Từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của TKV đạt trên 905,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 45,2 nghìn tỷ đồng và số nộp ngân sách Nhà nước trên 134 nghìn tỷ đồng.

Riêng năm 2025, TKV nộp ngân sách Nhà nước trên 24 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt trên 15,3 nghìn tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, TKV cho biết Tập đoàn và các đơn vị thành viên luôn thực hiện nghiêm các quy định, chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong kê khai, quyết toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Qua thực tiễn triển khai, TKV hiện không phát sinh vướng mắc và thống nhất với các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung liên quan đến sắc thuế này.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, do đặc thù hoạt động khai khoáng liên quan đến diện tích đất lớn, đa dạng về loại hình và mục đích sử dụng, TKV và các đơn vị đã rà soát, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Tập đoàn thống nhất với các nội dung dự thảo luật sửa đổi, bổ sung và không đề xuất thêm.

Kiến nghị giảm thuế tài nguyên than

Đáng chú ý, từ thực tiễn sản xuất, TKV đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm than, bảo đảm phù hợp với từng hình thức sản phẩm thực tế được tiêu thụ.

Tập đoàn cũng kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với than và một số loại khoáng sản theo hướng phù hợp hơn với điều kiện khai thác thực tế.

Theo Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn, hoạt động của Tập đoàn có đặc thù là khai thác tài nguyên, khoáng sản và giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư để phát triển mỏ, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất trong giai đoạn tới rất lớn; điều kiện khai thác ngày càng khó khăn khi các mỏ phải xuống sâu, đi xa, kéo theo chi phí sản xuất gia tăng.

Từ thực tế này, TKV đề xuất nghiên cứu điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với than từ mức 10%-12% hiện nay xuống khoảng 6%-8%. Theo Tập đoàn, việc điều chỉnh sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư, phát triển sản xuất trong bối cảnh điều kiện khai thác ngày càng khó khăn.

TKV đồng thời đề nghị nghiên cứu chính sách thuế theo hướng khuyến khích chế biến sâu khoáng sản, thúc đẩy đầu tư công nghệ và nâng cao giá trị tài nguyên.

Làm rõ cơ sở thực tiễn của các kiến nghị

Trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các đại biểu đã tập trung làm rõ thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật thuế tại TKV, những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng quy định hiện hành và các kiến nghị của Tập đoàn.

Kết luận chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của TKV trong chuẩn bị báo cáo và cung cấp các thông tin thực tiễn phục vụ hoạt động khảo sát.

Đối với các đề xuất, kiến nghị về chính sách thuế tài nguyên, bà Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị TKV tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ hơn cơ sở thực tiễn và luận cứ của từng kiến nghị, đồng thời gắn các đề xuất với nhiệm vụ và định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

Các ý kiến, kiến nghị của TKV sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ quá trình thẩm tra, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị TKV tiếp tục phối hợp, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan.