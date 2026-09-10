81 năm ngành Thuế: Tiếp tục cải cách, đồng hành cùng người nộp thuế

Sau 81 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế bước vào chặng đường mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh chuyển đổi số và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu “Đơn giản hóa - Tự động hóa - Minh bạch - Kỷ cương” được xác định là nền tảng để ngành Thuế vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa nuôi dưỡng nguồn thu và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

“Lắng nghe - Đồng hành - Hỗ trợ”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2026), Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải cách, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, ngành Thuế Việt Nam luôn ghi nhớ sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Đây là định hướng để toàn ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật thuế; đồng thời triển khai các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn thu vững chắc cho đất nước.

Cán bộ, công chức ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ.

Bước vào giai đoạn mới, ngành Thuế quyết tâm triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, với mục tiêu “Đơn giản hóa - Tự động hóa - Minh bạch - Kỷ cương”, tạo lập môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, đồng hành cùng người nộp thuế.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ và xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy với người nộp thuế theo phương châm “Lắng nghe - Đồng hành - Hỗ trợ”.

Tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng phục vụ

Trải qua 2 đợt sắp xếp tổ chức bộ máy từ cuối năm 2024 đến ngày 1/7/2025, ngành Thuế vận hành mô hình tổ chức mới phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, gồm 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở.

Số lượng đầu mối trong toàn ngành được cắt giảm mạnh, từ hơn 4.000 xuống còn hơn 700 đầu mối. Theo Cục Thuế, việc này tạo thay đổi toàn diện về cơ cấu tổ chức, phương thức điều hành, cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế còn phát huy vai trò hỗ trợ, điều tiết nền kinh tế. Trong những thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, biến động địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh, chính sách thuế được điều chỉnh linh hoạt. Hàng trăm nghìn tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn mỗi năm, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền, phục hồi sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Để bộ máy mới vận hành thông suốt từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã bố trí cán bộ, công chức thường trực 24/7, kịp thời tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trong thời gian chuyển đổi.

Ngành Thuế không ngừng lớn mạnh, từng bước hoàn thiện, khẳng định vai trò trụ cột trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia.

Cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá sự chuyển mình của ngành Thuế là kết quả từ tâm huyết, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, công chức và tinh thần đoàn kết của toàn ngành. Đây cũng là nền tảng để ngành Thuế bước vào chặng đường mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Thuế tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số, hướng tới xây dựng ngành Thuế hiện đại.

Cải cách, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là chìa khóa đổi mới công tác quản lý. Ngành Thuế sẽ đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, máy học vào các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

Trong những tháng cuối năm 2026, toàn ngành tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ. Trước hết là phân tích, dự báo, tham mưu điều hành thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế, địa bàn; kịp thời nhận diện các yếu tố tác động đến nguồn thu.

Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế và tổ chức triển khai Luật Quản lý thuế cùng các văn bản hướng dẫn.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ cũng được đổi mới theo hướng chủ động, hiện đại, chuyên sâu, tập trung vào Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và eTax Mobile. Các kênh hỗ trợ số như chatbot trí tuệ nhân tạo, cổng hỗ trợ doanh nhân, hộ kinh doanh tiếp tục được phát triển.

Ngành Thuế đồng thời rà soát, đôn đốc xử lý dữ liệu kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, nền tảng số; đánh giá chất lượng dữ liệu khấu trừ, kê khai và nộp thay theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP.

Cục trưởng Mai Xuân Thành bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 81 năm và tinh thần đoàn kết, ngành Thuế không chỉ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách mà còn phát huy vai trò là công cụ quản lý vĩ mô sắc bén của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.