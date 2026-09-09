Hơn 2.000 gian hàng công nghệ hội tụ, 500 nhà mua hàng quốc tế đến Hà Nội

Hơn 2.000 gian hàng trên diện tích 70.000 m², từ robot, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đến xe điện, pin lưu trữ và năng lượng sạch đang hội tụ tại Hà Nội. Sự kiện dự kiến đón hơn 70.000 lượt khách, trong đó hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đã đăng ký tìm kiếm đối tác, đơn hàng.

Không chỉ đếm gian hàng, phải có đơn hàng

Ngày 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 11/9, với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”.

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế, được chia thành 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị, tạo thành một chuỗi từ giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất đến tìm kiếm nhà cung cấp, kết nối đầu tư và giao thương.

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết công nghiệp Thủ đô đang đứng trước yêu cầu không chỉ tăng trưởng nhanh mà phải đổi mới phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực.

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Theo ông Hải, Hà Nội ưu tiên phát triển các lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, công nghệ số và công nghiệp dữ liệu, trong đó có AI, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây và Internet vạn vật. Thành phố hướng tới các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có khả năng dẫn dắt hoạt động sản xuất của vùng và cả nước.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng giá trị của một hội chợ công nghiệp không nên dừng ở quy mô bề nổi.

Theo ông Hải, hiệu quả cần được nhìn từ số cuộc kết nối thành công, hợp đồng và đơn hàng được hình thành, cơ hội đầu tư được mở ra và số doanh nghiệp Hà Nội kết nối được vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế, thay vì chỉ đếm số gian hàng hay lượng khách tham quan.

Đây cũng là mục tiêu được đặt ra khi Ban tổ chức cho biết sự kiện dự kiến đón hơn 70.000 lượt khách. Đến thời điểm khai mạc, hơn 500 nhà mua hàng nước ngoài đến từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc… đã đăng ký tham dự. Các chương trình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) được tổ chức song song nhằm đưa nhà sản xuất gặp trực tiếp nhà mua hàng và đối tác công nghệ.

Từ xe điện, robot đến bán dẫn, AI

Một trong những điểm nhấn của tuần lễ là Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF 2026) - sự kiện đã đồng hành với ngành công nghiệp Việt Nam 35 năm, qua 32 kỳ tổ chức. Bên cạnh đó là Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế (IMC 2026), Hanoi MIP Fair 2026, Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam cùng các triển lãm chuyên ngành về công nghệ, năng lượng sạch, điện lực, lưu trữ năng lượng, ngũ kim và thiết bị cơ điện.

Không gian triển lãm cho thấy khá rõ những xu hướng đang định hình lại sản xuất công nghiệp. Tại đây xuất hiện từ xe điện, pin và hạ tầng sạc, robot công nghiệp, máy móc cơ khí chính xác đến AI, UAV, vi mạch bán dẫn, điện tử thông minh và các giải pháp kinh tế số.

Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ trong và ngoài nước.

Riêng VIIF 2026 có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp trong các nhóm xe điện, cơ khí, linh kiện, robot và phần mềm. Các sản phẩm được giới thiệu trải từ phương tiện hoàn chỉnh, linh kiện, ghế ngồi, camera hành trình, thiết bị giảm phát thải tới robot công nghiệp, máy móc cơ khí chính xác và phần mềm phục vụ sản xuất.

Nối liền VIIF là Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Với diện tích hơn 9.000 m², hội chợ tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm vi mạch - bán dẫn; công nghệ thông tin; điện - điện tử - điện lạnh; cơ khí chế tạo - tự động hóa; y tế, dệt may, da giày, thực phẩm và đồ uống.

Bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại VEC chia sẻ tại chương trình.

Ngoài gian hàng của doanh nghiệp, khu vực này còn giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao của viện nghiên cứu, trường đại học như robot, thiết bị bay không người lái và các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ở góc độ đơn vị tổ chức, bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại VEC, cho biết VITW được kỳ vọng không chỉ tạo một không gian trình diễn công nghệ mà còn kết nối các chuỗi sự kiện công nghiệp, công nghệ quốc tế với Việt Nam, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp trong nước hợp tác và vươn ra thị trường toàn cầu.

Theo bà Liên, thông qua sự hội tụ của tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế, VEC hướng tới góp phần hiện thực hóa định hướng đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi các ý tưởng có thể phát triển thành dự án và các kết nối tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, Thủ đô và cả nước.