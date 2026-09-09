Bước ngoặt lịch sử của CT Group

Một công bố bất ngờ đang khiến thị trường trong nước và quốc tế quan tâm khi CT Group tách đôi thành hai tập đoàn hoàn toàn độc lập: một tập đoàn bất động sản & hạ tầng và một tập đoàn công nghệ cao. Bài toán của CT Group là gì?

Không đơn thuần là sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, việc CT Group phân đôi sau 34 năm phát triển lớn mạnh gây ra nhiều câu hỏi cho các nhà làm chiến lược trên thị trường. Nếu quan sát kỹ trong 10 năm gần đây thì thị trường cũng nhận thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty công nghệ thuộc CT Group như CT UAV về máy bay không người lái, GASCOLAE về kinh tế không gian tầm thấp, CCTPA về tín chỉ carbon, NDT15 về bản sao số quốc gia 15 tầng, VGCT về công nghệ sinh học, CT Modulex về nhà robot, CT Innovation Hub 4.0 về trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0, CT Semiconductor về công nghệ bán dẫn... cùng với sự im hơi lặng tiếng của khối bất động sản và sự xuất hiện của mảng hạ tầng giao thông. Vậy kế hoạch thực sự của Tập đoàn kín tiếng này là gì?

Tập đoàn bất động sản & hạ tầng CT Homes

Trả lời phỏng vấn của báo chí, bà Ngô Thị Thu Thủy - Phó Tổng giám đốc của CT Homes – Tập đoàn mẹ (Parent) bao trùm lên 53 công ty thành viên trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng, chia sẻ: “CT Homes đang tiến vào một kỷ nguyên mới với sự tham gia của Ban điều hành đa quốc gia, thị trường mở rộng sang nhiều nước có nhu cầu lớn về trải nghiệm cuộc sống phong cách mới, trong thời đại 4.0. Chúng tôi sẽ hé lộ nhiều dòng sản phẩm mới trong năm 2026. CT Homes sẽ là một Tập đoàn bất động sản và hạ tầng thế hệ mới với tổng tài sản ước đạt 450.000 tỷ đồng và sẽ IPO từng phần. Đây là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế”.

Việc tách riêng và dời đô của CT Homes đã lập tức trở thành tâm điểm thu hút của thị trường. Đặt trụ sở chính tại 369 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM, Tập đoàn CT Homes vận hành với cơ cấu hội đồng quản trị và ban điều hành theo định hướng quốc tế. Tập đoàn hiện có danh mục 68 dự án, với tổng giá trị tài sản mục tiêu ước tính khoảng 450.000 tỷ đồng, cùng doanh số dự kiến chạm mốc 20.000 tỷ đồng ngay trong 12 tháng tới.

Lợi thế cạnh tranh của CT Homes được kiến tạo từ rất nhiều yếu tố đặc thù như số lượng lớn chiếm đa phần trong 68 dự án của CT Homes đều có vị trí vàng như các ga Metro, các cửa ngõ chính của thành phố lớn. Đặc biệt, năng lực triển khai đa dạng loại hình dự án được tích lũy qua nhiều năm và chất lượng sản phẩm được bảo chứng tuyệt đối, tiêu thụ cực tốt, luôn bán hết không có sản phẩm tồn kho, dư nợ dưới 2,5% tổng tài sản và tiến đến hoàn toàn không dư nợ trong năm 2027 là nền tảng vững chắc để CT Homes tăng tốc phát triển bền vững trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động. Ngoài ra, CT Homes còn làm chủ nhiều công nghệ cao để vững bước vào một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực bất động sản như AI, tự động hóa, tín chỉ carbon, nhà robot có thể tự kiến tạo ra thị trường mới.

Tập đoàn Công nghệ CT Group Hi-Tech

Người anh em trẻ hơn của CT Homes được thừa hưởng trụ sở của CT Group là Tập đoàn CT Group Hi-Tech. Là một hệ sinh thái cộng hưởng bền vững với Ecosystem 15 công ty công nghệ chiến lược đã có sự chuẩn bị gần 10 năm qua, nay bắt đầu chính thức tách riêng.

Khác biệt lớn nhất của CT Group Hi-Tech nằm ở năng lực làm chủ toàn trình chuỗi giá trị công nghệ khép kín, từ nghiên cứu, R&D, thiết kế, sản xuất, cho đến thương mại hóa và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới. CT Group Hi-Tech là biểu tượng của tinh thần tự lực tự cường, kiên trì bền chí của người Việt phấn đấu đuổi kịp công nghệ của thế giới.

Ngày nay, CT Group Hi-Tech đang dẫn đầu ở nhiều ngành công nghệ chiến lược như: Máy bay không người lái (CT UAV); Kinh tế không gian tầm thấp – LAE (GASCOLAE); Bản sao số Quốc gia 15 tầng (NDT15); Nhà Robot (CT Modulex); Công nghệ sinh học (VGCT); Tín chỉ Carbon (CCTPA) với các Trung tâm đổi mới sáng tạo (CT Innovation Hub 4.0) riêng cho giới trẻ. Đồng thời, Tập đoàn cũng đang liên tục phát triển ở các ngành công nghệ cao khác như Chip bán dẫn (CT Semiconductor, Digital); Công nghệ vũ trụ (CT Verse); Công nghệ xe tự hành (CTrans); Công nghệ AI (CT Optimal); Tiền số xanh (Carbondo).

Đặc biệt, CT UAV đã sẵn sàng cho kế hoạch trở thành Kỳ lân công nghệ Việt Nam qua chương trình IPO trên sàn Nasdaq (Hoa Kỳ) vào năm 2027, mở đường cho chiến lược mỗi năm một Kỳ lân công nghệ.

TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: “Việc tách đôi CT Homes và CT Group Hi-Tech là một bước đi lịch sử, không chỉ mở ra một chương phát triển mới cho CT Group mà còn hướng tới đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước. Hai tập đoàn tuy vận hành với chiến lược và mô hình quản trị riêng, nhưng cùng kế thừa nền tảng văn hóa, uy tín và nội lực được bồi đắp trong 34 năm qua của CT Group. Quan trọng hơn, dù ở 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai tập đoàn đều cùng hướng về tầm nhìn đưa Việt Nam ra thế giới bằng cách rất riêng của mình”.

Sau hơn ba thập kỷ đứng vững trên thương trường, CT Group hôm nay đang trên một bước ngoặt lịch sử đi vào một kỷ nguyên phát triển mới. Những gì đang được hé lộ có lẽ mới chỉ là khởi đầu và thị trường đang chờ đón những bước đi tiếp theo của hai tập đoàn này.

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