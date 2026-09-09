Lan tỏa tinh thần nhân ái của công chức ngành Thuế

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 81 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2026), sáng ngày 08/9, Đoàn Thanh niên Cục Thuế phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Giọt hồng nghĩa tình - Hành trình yêu thương”.

Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị, cấp cứu người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của công chức, người lao động Cục Thuế.

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị, cấp cứu mà còn mang đến cơ hội sống, niềm tin và hy vọng cho những người bệnh đang cần được sẻ chia.

Lãnh đạo Cục Thuế và các cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế tham gia hiến máu cứu người.

Phát huy truyền thống nhân ái đó, trong những năm qua, công chức, người lao động Cục Thuế luôn tích cực hưởng ứng các chương trình hiến máu tình nguyện do các cơ quan, tổ chức phát động. Nhiều cán bộ, công chức, người lao động đã tham gia hiến máu tại cơ quan cũng như tại các chương trình do Bộ Tài chính, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội tổ chức.

Tiếp nối hành trình nghĩa tình ấy, chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 được tổ chức tại Trụ sở Cục Thuế, với sự phối hợp của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng 81 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, công chức và người lao động phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thuế Vũ Ngọc Diệp nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thuế, với thông điệp “Giọt hồng nghĩa tình - Hành trình yêu thương”, hoạt động hiến máu không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị, cấp cứu người bệnh mà còn thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của công chức, người lao động ngành Thuế đối với cộng đồng. Những đơn vị máu được trao tặng sẽ góp phần lan tỏa một giá trị quan trọng, đó là tinh thần trách nhiệm với xã hội được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

“Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên Cục Thuế trân trọng cảm ơn Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, các đơn vị phối hợp và đặc biệt là các công chức, người lao động đã hưởng ứng, sẵn sàng trao đi những giọt máu quý giá của mình và thể hiện không chỉ ở tinh thần trách nhiệm trong công việc, mà còn ở sự nhân ái, sẻ chia và sẵn sàng chung tay vì cộng đồng.” Bí thư Đoàn Thanh niên chia sẻ.

Với tinh thần “Giọt hồng nghĩa tình - Hành trình yêu thương”, chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 tiếp tục khẳng định nét đẹp trong hoạt động đoàn thể của Cục Thuế hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm xã hội, từ đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng.