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Bộ Công Thương gỡ vướng loạt dự án năng lượng ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, cuối năm 2026, bộ sẽ trình phương án điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, quy hoạch điện, tạo cơ sở tháo gỡ những dự án công nghiệp, năng lượng đang vướng mắc kéo dài tại Lâm Đồng.

Ngày 9/9, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển công nghiệp, năng lượng và các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 15 khu công nghiệp đã có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng diện tích khoảng 10.500ha; 14 khu đã vận hành. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh quy hoạch 64 dự án nguồn điện, tổng công suất hơn 10.700MW; trong đó 38 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng công suất trên 8.220MW.

Đáng chú ý, 5/6 dự án điện gió đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể vận hành thương mại do chồng lấn với quy hoạch khoáng sản.

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Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 17%. Từ tháng 7, Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đi vào hoạt động, mở thêm dư địa phát triển chuỗi giá trị bô xít - alumin - nhôm.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, tỉnh có nhiều lợi thế về công nghiệp và năng lượng và xác định đây là những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiều dự án vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Mười, với tinh thần thẳng thắn, đồng hành, Bộ Công Thương và tỉnh cần xây dựng một kế hoạch chung, xác định rõ phần việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng lĩnh vực như năng lượng, điện lực, khoáng sản và hạ tầng đường dây.

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Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với những dự án đang triển khai dở dang, hai bên cần thống nhất các bước tiếp theo; còn với dự án mới, cần xác định rõ điểm bắt đầu và trách nhiệm của từng đơn vị để việc triển khai không bị chậm trễ, kéo dài. Việc lập tiến độ cụ thể được kỳ vọng giúp các bên phối hợp chặt chẽ hơn, sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang cản trở các dự án.

Ông Mười khẳng định tinh thần quyết tâm cao của địa phương, chỉ đạo các sở, ngành tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương để triển khai dứt điểm các công việc, đưa các dự án trọng điểm sớm đi vào thực hiện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, năng lượng và giữ vị trí quan trọng trong phát triển các lĩnh vực này. Bộ Công Thương sẽ tiếp thu các kiến nghị của tỉnh, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền và phối hợp các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

“Đối với những dự án còn vướng quy hoạch, thời điểm cuối năm 2026, Bộ Công Thương sẽ trình điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, quy hoạch điện, từ đó cập nhật, ban hành các quy định. Đây là cơ sở thuận lợi để các địa phương, trong đó có Lâm Đồng tìm ‘đường ra’ cho các dự án vướng mắc kéo dài", Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nói.

Thái Lâm
#dự án năng lượng #Lâm Đồng #Bộ Công Thương #phát triển công nghiệp #quy hoạch điện #khoáng sản #gỡ vướng

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