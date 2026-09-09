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Kinh tế

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VN-Index tăng 17 điểm rồi quay đầu, nhà đầu tư tiếc vì không kịp chốt lời

Việt Linh

TPO - VN-Index tưởng như sắp vượt mốc 1.850 điểm nhưng rồi bất ngờ đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ. Nhiều nhà đầu tư có thể đã bỏ lỡ cơ hội chốt lời khi thị trường tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 9/9.

Không ít nhà đầu tư rơi vào cảm giác “lỡ nhịp” khi VN-Index có thời điểm tăng tới 17 điểm, tiến rất gần mốc 1.850 điểm - vùng kháng cự được thị trường theo dõi trong nhiều phiên.

Đà tăng mạnh đầu phiên tạo kỳ vọng thị trường có thể bứt phá. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến sát vùng 1.850 điểm, lực bán nhanh chóng gia tăng. VN-Index liên tục thu hẹp đà tăng rồi đảo chiều vào cuối phiên.

Đáng chú ý, áp lực bán mạnh lên trong phiên chiều, có thời điểm khiến chỉ số mất hơn 18 điểm, lùi về vùng 1.823 điểm. Lực cầu bắt đáy sau đó giúp VN-Index hồi phục nhưng không đủ lấy lại sắc xanh.

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VN-Index tưởng như sắp vượt mốc 1.850 điểm, nhưng rồi bất ngờ đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, tương đương 0,18%, xuống 1.827 điểm. Như vậy, toàn bộ mức tăng mạnh trong buổi sáng đã bị xóa sạch vào cuối ngày.

Diễn biến này khiến những nhà đầu tư không tranh thủ chốt lời khi chỉ số tăng mạnh phải đối mặt với một phiên đóng cửa kém tích cực. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa mạnh, khiến khả năng bứt phá của thị trường càng trở nên khó khăn.

VIC giảm 0,76%, VHM giảm 2,04%, lần lượt lấy đi khoảng 3,05 và 2,52 điểm của VN-Index. Các cổ phiếu LPB, HVN, BCM, MWG, SSB cũng giảm giá.

Ở chiều ngược lại, VPL tăng 4,12%, VCB tăng 1,03%, TCB tăng 1,41%, GAS tăng 1,54%, BSR tăng 1,3% và HPG tăng 0,92%, giúp hãm bớt đà giảm của thị trường.

Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa khi TCB, VCB, STB, ACB, BID và HDB tăng, trong khi SHB, LPB, MSB và OCB giảm. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực với VCI, VND, VIX và SSI cùng giảm.

Điểm đáng chú ý khác là thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt khoảng 15.600-15.700 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 367 mã giảm, trong khi chỉ có 241 mã tăng. Điều này cho thấy dù chỉ số được kéo tăng mạnh trong buổi sáng, dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đủ rộng để tạo một xu hướng tăng bền vững.

Khối ngoại tiếp tục là lực cản. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 268 tỷ đồng.

VHM chịu áp lực mạnh nhất khi bị bán ròng khoảng 292 tỷ đồng. VIC và VCB cũng lần lượt bị bán ròng 118 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vốn ngoại mua vào HPG, HDB, TCB...

Việt Linh
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