VietinBank ra mắt diện mạo mới – đậm chất riêng cho hệ sinh thái thẻ

VietinBank giới thiệu diện mạo mới cho hệ sinh thái thẻ với ngôn ngữ thiết kế đồng nhất, đồng thời tạo dấu ấn riêng để khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của mình.

Chiếc thẻ ngày nay hiện diện trong rất nhiều khoảnh khắc: một ly cà phê đầu ngày, chuyến đi cuối tuần, món đồ yêu thích, những khoản chi cho gia đình, một trải nghiệm đặc biệt hay những kế hoạch lớn hơn trong công việc và cuộc sống.

Cùng với sự đa dạng ấy, cách khách hàng lựa chọn một chiếc thẻ cũng đang thay đổi. Bên cạnh tính năng và quyền lợi, thiết kế, cảm xúc và sự phù hợp với phong cách cá nhân ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm.

Từ đó, VietinBank chính thức làm mới diện mạo hệ sinh thái thẻ với tinh thần: “DIỆN MẠO MỚI – ĐẬM CHẤT RIÊNG”.

Đại diện VietinBank cho biết: “Với diện mạo mới, VietinBank không chỉ mong muốn tạo ra những thiết kế đẹp hơn. Điều chúng tôi hướng tới là một hệ sinh thái có sự kết nối rõ ràng, nơi khách hàng vẫn nhận ra dấu ấn VietinBank nhưng đồng thời có thể tìm thấy chiếc thẻ gần hơn với sở thích, nhu cầu và cách mình muốn trải nghiệm cuộc sống.”

Sáu sắc thái tạo nên một hệ sinh thái đa dạng

Từ những nhu cầu và cảm hứng khác nhau trong cuộc sống, diện mạo mới của hệ sinh thái thẻ VietinBank được phát triển quanh sáu sắc thái phong cách.

CÁ TÍNH – “Chạm chất riêng – Sống đúng gu”

Tinh thần của sự sáng tạo, khác biệt và tự do thể hiện bản thân. Mỗi thiết kế trở thành một dấu ấn để chủ thẻ thể hiện gu thẩm mỹ và cách sống của riêng mình. Đây cũng là phong cách có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, từ chiều sâu của những giá trị đã tạo nên bản thân, nét hiện đại của cuộc sống hôm nay đến tinh thần tiên phong hướng về tương lai.

VietinBank làm mới diện mạo hệ sinh thái thẻ với tinh thần “Diện mạo mới – đậm chất riêng”

TRẢI NGHIỆM – “Trải nghiệm khám phá – Dẫn lối đam mê”

Mang tinh thần dịch chuyển, khám phá và tận hưởng. Không chỉ là những chuyến đi xa, trải nghiệm còn có thể đến từ ẩm thực, giải trí, thể thao, nghệ thuật hay bất kỳ khoảnh khắc nào khiến cuộc sống trở nên nhiều cảm hứng hơn.

THỰC TẾ – “Sống chủ động – Kiến tạo tương lai”

Đại diện cho cách sống thông minh, có kế hoạch và biết tối ưu giá trị từ mỗi lựa chọn. Chiếc thẻ trở thành công cụ hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong chi tiêu và hướng tới những mục tiêu tài chính phía trước.

ĐẲNG CẤP – “Đặc quyền tinh hoa xứng tầm”

Đẳng cấp không nhất thiết nằm ở sự phô trương, mà có thể được cảm nhận qua những lựa chọn tinh tế, sự chu đáo và những trải nghiệm được thiết kế khác biệt. Các dòng thẻ mang tinh thần này hướng tới việc nâng tầm trải nghiệm trong từng hành trình của chủ thẻ.

DI SẢN – “Tinh hoa hội tụ – Giá trị trường tồn”

Gợi mở những giá trị vượt lên trên trải nghiệm tức thời: chiều sâu, sự bền vững và những thành quả có ý nghĩa theo thời gian. Đây là tinh thần của những lựa chọn không chỉ dành cho hôm nay mà còn hướng đến tương lai và những giá trị được tiếp nối.

Ba phong cách thẻ: Cá tính – Trải nghiệm – Thực tế

KIẾN TẠO – “Kết nối hiệu quả – Đồng hành phát triển”

Mang tinh thần của những người chủ động tạo ra giá trị mới trong kinh doanh. Từ quản trị chi tiêu, tối ưu vận hành đến kết nối giao thương, các giải pháp thẻ đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển và vươn xa.

Điểm mới của hệ sinh thái không chỉ nằm ở việc những chiếc thẻ có hình thức khác trước. Phía sau từng diện mạo là sự kết nối giữa thiết kế – nhu cầu sử dụng – quyền lợi – trải nghiệm. Chính sự giao thoa ấy giúp hệ sinh thái thẻ có thể đồng hành với nhiều nhu cầu và nhiều khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống của cùng một khách hàng.

“Khi chọn thẻ, tôi vẫn quan tâm trước hết đến quyền lợi và sự tiện dụng. Nhưng nếu có nhiều thiết kế để lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ muốn một chiếc thẻ thực sự hợp với mình. Cảm giác đó khiến chiếc thẻ trở nên cá nhân hơn, thay vì chỉ là một công cụ thanh toán”, Chị Trâm, 36 tuổi, quận Hoàn Kiếm cho biết.

Ba phong cách thẻ: Đẳng cấp – Di sản – Kiến tạo

Khám phá chiếc thẻ mang “chất” của riêng bạn

Từ một giao dịch thường ngày đến một hành trình đáng nhớ, từ nhu cầu tận hưởng cuộc sống đến những kế hoạch dài hạn, VietinBank hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đủ đa dạng để mỗi khách hàng có thể tìm thấy lựa chọn phù hợp cho mình.

Trong thời gian tới, các diện mạo mới cùng câu chuyện thiết kế, tính năng và quyền lợi của từng dòng thẻ sẽ lần lượt được VietinBank giới thiệu tới khách hàng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về hệ sinh thái thẻ VietinBank, quyền lợi và điều kiện của từng sản phẩm tại website VietinBank, trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile hoặc trực tiếp tại Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc.