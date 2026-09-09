Tập trung tháo gỡ mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án truyền tải điện tại Quảng Ninh

Ngày 8/9, ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về tình hình triển khai các dự án, công trình ngành Điện trên địa bàn, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Triển khai đồng bộ 11 dự án, tập trung các công trình trọng điểm

Tại cuộc họp, đại diện EVNNPT cho biết, đang triển khai 11 dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn Quảng Ninh. Trong đó, 2 dự án đang thi công gồm Trạm biến áp 220kV Nam Hòa và Đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa.

Đáng chú ý, EVNNPT đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai thi công 4 dự án phục vụ kế hoạch nhập khẩu điện từ năm 2027. Đây là nhóm công trình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng lưới điện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối và truyền tải công suất nhập khẩu điện, gồm Trạm biến áp 220kV Móng Cái, Đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái, Đường dây 220kV biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái và một dự án liên quan trong nhóm kết nối nhập khẩu điện.

Bên cạnh đó, EVNNPT đang triển khai 4 dự án nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất nguồn và phụ tải khu vực. Việc triển khai đồng bộ các dự án sẽ góp phần tăng cường liên kết hệ thống điện 220kV, nâng cao độ an toàn, linh hoạt trong vận hành, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, qua đó góp phần bảo đảm ổn định hệ thống điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, nhóm dự án phục vụ nhập khẩu điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm hạ tầng lưới điện sẵn sàng đáp ứng kế hoạch nhập khẩu điện từ năm 2027 theo chủ trương đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trong các dự án đang thi công, Đường dây 220kV Yên Hưng - Nam Hòa có quy mô khoảng 28,5 km, đi qua 5 phường của thành phố Quảng Ninh gồm Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Phong Cốc và Liên Hòa. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 38/118 vị trí móng cột. Các vị trí còn lại chủ yếu tập trung tại Đông Mai, Hiệp Hòa, Phong Cốc và Liên Hòa. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường, xác định tài sản và chi trả tiền bồi thường.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng giám đốc EVNNPT đề nghị UBND thành phố Quảng Ninh chỉ đạo các phường có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh việc lập, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; sớm thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

EVNNPT cũng đề nghị địa phương tăng cường nhân sự cho các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhất là đối với những dự án có khối lượng công việc lớn và thời gian triển khai gấp.

Lãnh đạo EVNNPT đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đồng hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai và các thủ tục liên quan.

Quảng Ninh quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của EVNNPT trong triển khai các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn, đặc biệt là những công trình có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải và phục vụ kế hoạch nhập khẩu điện từ năm 2027.

Theo ông Lê Văn Ánh, các dự án truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Vì vậy, các công trình cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Ông Lê Văn Ánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường có dự án đi qua tăng cường phối hợp với EVNNPT rà soát từng vị trí, từng trường hợp cụ thể; tập trung hoàn thiện hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Với những trường hợp còn có ý kiến chưa thống nhất, địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời không để những vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ông Lê Văn Ánh yêu cầu các địa phương khẩn trương bố trí đủ nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại những dự án đang có khối lượng công việc lớn. Các sở, ngành liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng hồ sơ phải qua nhiều vòng, kéo dài thời gian xử lý.

Đối với nhóm dự án phục vụ nhập khẩu điện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị EVNNPT chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên cập nhật tiến độ và xác định rõ những nội dung cần địa phương hỗ trợ. Quảng Ninh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch.

Ông Ánh cũng đề nghị EVNNPT tiếp tục chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; đồng thời giao các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu đầy đủ kiến nghị của EVNNPT, rà soát từng nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết, nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa EVNNPT và chính quyền địa phương sẽ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các dự án, đặc biệt là nhóm công trình phục vụ nhập khẩu điện từ năm 2027. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy vận hành và hoàn thiện hạ tầng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.